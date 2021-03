vor 31 Min.

Zoff im Gemeinderat Elchingen: Bürgermeister verlässt wortlos die Sitzung

Die Karten für die Linie 59 werden neu gemischt. In der Diskussion darüber kam es im Elchinger Gemeinderat zum Eklat.

Plus Von einem "Kindergartentheater" spricht die Dorfgemeinschaft Oberelchingen im Elchinger Gemeinderat. Einer Diskussion entzieht sich Bürgermeister Eisenkolb.

Von Andreas Brücken

Auch wenn die Buslinie 59 weiterhin regelmäßig auch die Haltestellen in Elchingen bedient, soll bis zum Jahreswechsel der Betrieb überarbeitet und neu vergeben werden, da der Betreiber, die Bahntochter RAB (Regionalverkehr Alb-Bodensee), die Verlängerung der Konzession dafür ablehnt.

Deshalb besteht in der Gemeindeverwaltung seit längerer Zeit die Überlegung, Änderungen und Ergänzungen im Fahrplan der betreffenden Strecke umzusetzen. "Jetzt besteht unserer Ansicht nach gerade jetzt die Möglichkeit, in diesem Zuge die Änderungswünsche der Gemeinde Elchingen bei der Linie einzuarbeiten", erklärte jüngst Bürgermeister Joachim Eisenkolb vor dem Gemeinderat.

Als Fachmann dafür wurde der Nahverkehrsberater Ulrich Grosse von der Gemeindeverwaltung herangezogen, der insgesamt vier Varianten ausarbeiten sollte. Doch wollten die Räte den Vorschlägen nicht zustimmen. Stattdessen legte Armin Willbold von der Dorfgemeinschaft Oberelchingen (DGO) einen Antrag auf den Tisch, in dem er seine Forderung nach einem Bürgerbus wieder zur Diskussion brachte. "Die DGO befasst sich seit vielen Jahren sehr intensiv mit dem öffentlichen Personennahverkehr", sagte Willbold und erinnerte an das Konzept der DGO, das vor etwa zwei Jahren dem Gemeinderat für einen Bürgerbus im ehrenamtlichen Betrieb vorgelegt wurde.

Chefsache in Elchingen gleichzusetzen mit: "Da tut sich nichts mehr"?

Das Gutachten, das damals von Grosse im Auftrag der Gemeinde angefertigt wurde, habe inhaltliche Fehler gehabt, die jedoch nicht dem Gutachter, sondern der nicht gewünschten Kommunikation von Verfasser und Ideengeber zuzuschreiben seien, erklärte Willbold und richtete sich an den Bürgermeister: "Sie, Herr Eisenkolb, haben damals den Ortsbus zur Chefsache erklärt und seit diesem Zeitpunkt haben wir nichts mehr davon gehört."

Stattdessen seien die mehrfachen Gesprächsangebote der DGO und anderen Fraktionen ausgeschlagen worden. Ein Außenstehender könne den Eindruck gewinnen, dass die Chefsache in Elchingen gleichzusetzen sei mit "Da tut sich nichts mehr", sagte Willbold weiter. Doch blieben die Vorwürfe beim Bürgermeister von der betreffenden Person ungehört, weil Eisenkolb just in diesem Moment den Sitzungssaal wortlos verließ.

Bürgermeister verlässt in Elchingen die Sitzung: "Kindergartentheater!"

"Dieses Kindergartentheater muss aufhören!", kommentierte Willbold darauf den Eklat. Richtig sei es jedoch, dass durch die Neuvergabe der Linie 59 endlich die Ideen der DGO, aber auch der CSU und der FWE eingebracht werden könnten, sagte Willbold weiter: "Die vorgeschlagenen vier Varianten sind diskutierbar." Statt einer sofortigen Entscheidung solle die Optimierung der Linie plus der Anbindung eines Ortsbusses besprochen werden. "Das erwarten die Entscheidungsträger beim Landratsamt und den übergeordneten Gremien", sagte der DGO-Rat und forderte, dass sich statt einer Abstimmung über die Beschlussvorlage der Arbeitskreis Soziales mit diesem Thema beschäftigen solle. Einstimmige Zustimmung bekam Willbold dafür von allen weiteren Gemeinderäten.

