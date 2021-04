vor 47 Min.

Zoll-Kontrolle auf A8: Rund 33.000 Zigaretten im Auto versteckt

Der Ulmer Zoll hat in einem Auto 33.000 nicht versteuerte Zigaretten in einem Auto gefunden - in einem einfallsreichen Versteck.

Bei einer Kontrolle auf der A8 haben Zollbeamte knapp 33.000 nicht versteuerte Zigaretten in einem Auto gefunden. Die insgesamt 1641 Zigaretten-Schachteln waren im Ersatzrad, in einem Lautsprecher, im Innenfutter von Koffern und Taschen sowie in verschiedenen Hohlräumen des Fahrzeugs versteckt, teilte der Zoll am Dienstag mit. Im Auto saßen den Angaben nach ein Mann, drei Frauen und ein Kind, die auf der Fahrt von Bulgarien nach Frankreich waren. Gegen den 35-jährigen Fahrer leiteten die Beamten nach der Kontrolle am Samstag bei Kirchheim unter Teck ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein. Der Mann musste zudem 5700 Euro Tabaksteuer nachzahlen. Die Zigaretten wurden sichergestellt. (dpa/lsw) Lesen Sie dazu auch: Betrug mit Corona-Soforthilfe: Ein Ulmer Gastronom und sein zwielichtiger Ruf

