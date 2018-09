vor 24 Min.

Zoll überprüft Einhaltung des Mindestlohns

Bei einer Mindestlohn-Kontrolle hat der Zoll bei fast jedem zehnten überprüften Unternehmen Schummeleien festgestellt. Auch rund um Ulm wurde kontrolliert.

Jüngst haben Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung (FKS) bundesweit die Einhaltung der Mindestlohnregelungen geprüft. Dabei befragten die Zöllner auch Personen aus der Region Ulm zu ihren Arbeitsverhältnissen und führten Geschäftsunterlagenprüfungen durch.

Das Hauptzollamt Ulm war nach eigenen Angaben mit 99 Kontrollbeamten im gesamten Bezirk im Einsatz. Die Zöllner prüften unter anderem Betriebe in den Schlossarkaden in Heidenheim, Ladengeschäfte und Gastronomie im Alb-Donau-Center in Ehingen, diverse Fachmärkte und Wochenmärkte im Alb-Donau-Kreis, Ostalbkreis, am Bodensee und der Region Neckar-Alb.

Die Beamten führten 772 Personenbefragungen durch und prüften in 92 Betrieben die Geschäftsunterlagen. Die Zöllner stellten 28 Verstöße gegen das Mindestlohngesetz fest und deckten bei sechs Personen den Missbrauch von Sozialleistungen auf. Es wurden vier Ermittlungsverfahren vor Ort eingeleitet wegen des Verdachts der illegalen Beschäftigung. Bei 62 Betrieben seien weitere Prüfungen durch das Hauptzollamt Ulm erforderlich.

Der gesetzliche Mindestlohn besteht seit 2015 und beträgt aktuell 8,84 Euro je Zeitstunde. Die Einsatzkräfte prüften insbesondere im Einzelhandel, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, Friseurhandwerk, Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe sowie im Personenbeförderungsgewerbe.

Bundesweit hat der Zoll bei dieser Aktion 351 Ermittlungsverfahren eingeleitet, davon 172 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen das Mindestlohngesetz. (az)

