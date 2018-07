17:00 Uhr

Zollfahnder stoppen einen Bus voller Drogen

Bei der Kontrolle eines Reisebusses auf der Autobahn 8 bei Ulm-Dornstadt fanden Zollbeamte in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli 2018 reihenweise Drogen.

Bei der Kontrolle eines Reisebusses auf der Autobahn 8 bei Ulm-Dornstadt fanden Zollbeamte in der Nacht auf vergangenen Samstag reihenweise Drogen, mutmaßlich zum Eigenverbrauch. 17 Mal stießen die Zöllner auf Kleinmengen zwischen ein und 15 Gramm Rauschgift, darunter Marihuana, Crack, Crystal Meth (acht Gramm insgesamt), Ketamin, Kokain, Haschisch und Ecstasy. Der Bus war mit 45 zumeist jungen Erwachsenen aus dem Raum München besetzt und auf der Fahrt nach Holland.

Der überwiegende Teil der Drogen wurde im Bus gefunden, sodass eine Zuordnung zu den Reisenden nach Angaben der Zollbeamten zunächst schwierig war. Zwei Männer versteckten das Rauschgift in der Unterhose, ein Reisender hatte Marihuana und Ecstasy im Gepäck. Gegen die drei wurden noch vor Ort Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen in den anderen Fällen dauern an. Unterstützt wurden die Zöllner von einem Rauschgiftspürhunde-Team.

Von einer „langen Nacht“ sprach der Zoll-Einsatzleiter am Morgen danach und ergänzte, „dass Reisegruppen, bei denen fast jeder zweite Rauschgift dabei habe, auch nicht an der Tagesordnung seien“. Die Kontrollen zogen sich von drei Uhr in der nacht bis 9 Uhr morgens hin. (az/heo)

