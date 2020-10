vor 16 Min.

Zu schnell auf nasser Fahrbahn: Zwei Verletzte nach Unfall in Blaubeuren

Eine 20-Jährige ist bei nasser Fahrbahn zu schnell in Blaubeuren unterwegs und kracht in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Zwei Frauen müssen ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Donnerstag in Blaubeuren sind zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei war eine Autofahrerin zu schnell auf nasser Fahrbahn unterwegs und mit dem Gegenverkehr zusammen.

Demnach fuhr gegen 12.15 Uhr eine 20-Jährige in der Hauptstraße in Richtung Gerhausen. Kurz vor der Einmündung Ulmer Straße verlor die Frau in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Mini. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn geriet der Mini ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Peugeot zusammen.

Bei dem Unfall erlitten eine 22-Jährige Beifahrerin im Mini und eine 38-jährige Beifahrerin im Peugeot leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Abschlepper kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. (az)

