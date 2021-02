vor 47 Min.

Zu spät gebremst: 10.000 Euro Schaden nach Unfall in Ulm

In Ulm nahe der Blautalbrücke ist am Dienstag ein Auffahrunfall passiert.

Nahe der Blautalbrücke in Ulm ist ein Unfall passiert. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Etwa 10.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Dienstag in Ulm entstanden. Nach Angaben der Polizei wurde dabei aber niemand verletzt.

Demnach war ein 51-Jähriger auf dem Kurt-Schumacher-Ring in Richtung Blautalbrücke unterwegs. An der Einmündung zur Harthauser Straße bremste ein 27-Jähriger mit seinem Ford an der dortigen Ampel ab, die bereits auf Gelb geschaltet hatte. Den haltenden Ford bemerkte der 51-jährige Fahrer des VW zu spät war und fuhr dem 27-Jährigen ins Heck. Die Autos blieben trotz des Zusammenstoßes fahrbereit. (AZ)

