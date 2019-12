vor 19 Min.

Zuckerguss-Weihnachtsausgabe: Mit Übung und Geschick zum leckeren Erfolg

Maria von Eltz verrät im neuen Zuckerguss-Magazin das Rezept für ihre Orangen-Wickeltorte. Eine kulinarische Gratwanderung.

Von Andreas Brücken

Dass die Gastlichkeit im Hause von Eltz Tradition hat, merkt jeder Besucher schnell, wenn er von der Hausherrin mit raffinierten Leckereien versorgt wird. Ein Hauch von Weihnachten macht sich jetzt, zu Beginn der Adventszeit, mit der Tortenkreation von Maria von Eltz bemerkbar. Die fruchtige Köstlichkeit aus Quark und Biskuit ist eine Spezialität der Hobbybäckerin aus Biberachzell und in ihrer Familie ein Highlight zur Weihnachtszeit.

Die Hobbybäckerin aus Biberachzell probiert gerne mal was aus

Das sahnige Stück sei eine kulinarische Gratwanderung zwischen Experiment und Rezept, erklärt von Eltz und deutet auf die selbstkreierten, mit Schokolade überzogenen Orangenstücke, die die Torte als Dekoration zieren. „Ich probiere gerne mal was aus“, sagt die Hobbybäckerin, die mit ihrer Orangen-Wickeltorte in der aktuellen Ausgabe des Zuckerguss, dem weihnachtlichen Backmagazin unsererZeitung, zu finden ist. Auf die Frage, ob das kulinarische Kunstwerk schwierig nachzuahmen sei, zuckt von Eltz mit den Schultern und schmunzelt: „Um das Kuchenstück gleichmäßig zu wickeln, braucht man schon etwas Übung und Geschick“, sagt sie. Denn der mit Quark bestrichene Biskuitteig muss als Streifen in Längsrichtung gerollt werden. Insgesamt 300 Gramm Sahne und 750 Gramm Sahnequark und der Saft von drei Orangen sorgen für den cremig-fruchtigen Geschmack der Torte.

Backen als Ausgleich zum anstrengenden Alltag

Das Backen habe sie von ihrer Mutter gelernt und an ihre Kinder weitergegeben, sagt die 61-Jährige und schwärmt von den mehrstöckigen Hochzeitstorten, die sie gemeinsam in der heimischen Küche gebacken haben. Egal, ob Brot, Plätzchen oder Torten: Für Maria von Eltz ist das Backen ein Ausgleich zum anstrengenden Alltag, wie sie sagt: „Dafür nehme ich mir Zeit – auch, wenn ich die manchmal gar nicht habe.“

Für die nächste Ausgabe des Zuckerguss hat die leidenschaftliche Hobbybäckerin übrigens schon ein neues Rezept zusammengestellt, das aber noch nicht verraten wird.

