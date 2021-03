27.03.2021

Zukunftspläne, Bilanzen und Blicke nach Tübingen: Theater Ulm im Wartemodus

Vieles hängt jetzt in der Luft, aber am Theater Ulm steht auch hinter verschlossenen Türen der Betrieb nie ganz still.

Plus Nach der zweiten Spielzeit, die Corona gestoppt hat, zieht das Theater Ulm Zwischenbilanz - und der Intendant fragt sich: Könnte das Tübinger Model helfen?

Den "Welttag des Theaters" feiert die Bühnenszene jedes Jahr, und zum 50. Mal findet er an diesem 27. März statt. Feiertagslaune kommt aber nicht auf: Selten wurde so viel über Theater diskutiert, während so wenig Theater stattfindet wie fast noch nie. Etwas Hoffnung konnte die deutsche Bühnenszene aus dem bundesweiten Stufenplan zur Lockerung schöpfen - den Bund und Länder aber teilweise wieder ausgehebelt haben. Während am Tübinger Landestheater nun aktuell ein Modellversuch mit Spielbetrieb läuft, bemüht sich das Theater Ulm um Bestandsaufnahme und Ausblick. Wie lief die unterbrochene Spielzeit 2020/21? Was wäre denkbar für den Spielplan 2021/22? Diese Fragen beantwortete die Theaterspitze im Kulturausschuss der Stadt Ulm. Und nur kurz darauf wurde bekannt, dass einer, der das Haus durch diese Krise leiten muss, noch länger am Theater wirken würde: Kay Metzger hat seinen Vertrag als Intendant bis August 2026 verlängert. Gemeinsam mit der Verwaltungsdirektorin Angela Weißhardt äußert er sich jetzt zur Lage.

Seit November ruht der Spielbetrieb am Theater Ulm

Ginge es nach dem Stufenplan, wäre die Öffnung in Ulm vielleicht nur einen Schritt entfernt gewesen - bei einer Sieben-Tages-Inzidenz unter 100. Doch dann fielen politischen Beschlüsse, in Bayern, Baden-Württemberg, bundesweit, und die Öffnungsperspektiven verschieben sich weiter. Während die Infektionszahlen steigen. "Ich habe diese Entwicklung kommen sehen. Lockdowns und Veranstaltungsverbote scheinen im Moment leider das einzige probate Mittel zu sein, das die Politik zur Hand hat", sagt Kay Metzger. "Das stellt sich für uns die Frage, wie lange man diese Perspektivlosigkeit noch aushalten kann."

Die Durststrecke dauert seit Herbst an und sie lässt sich in Zahlen fassen, in der Zwischenbilanz der Spielzeit. Noch mehr als 86.000 Besucher hatten das Programm der Ulmer Saison 2019/20 erlebt, in der Zeit von September bis Ende Januar - erst im März 2020 endete die Saison im Corona-Lockdown. In der aktuellen Saison, die seit November so gut wie auf Eis liegt, waren es bis Ende Januar knapp 6000 Zuschauer. Immerhin, als das Theater seine Türen öffnen konnte, war das Interesse sehr stark. Mozarts "Zauberflöte" und Brechts "Dreigroschenoper" gab es in einer konzertanten, schmalen und Corona-gerechten Version, aber die Vorstellungen erreichen eine Auslastung an 100 Prozent - gemessen an der erlaubte Zahl von Zuschauern. "Das Musiktheater ist der Ulmer liebstes Kind", kommentierte das Angela Weißhardt im Kulturausschuss.

300.000 Euro Spenden für das Theater Ulm

Das Theater konnte mit Elfriede Jelineks "Am Königsweg" auch seine erste komplett gestreamte Produktion präsentieren, und zu Weihnachten und Neujahr filmte das Orchester des Theaters musikalische Grüße. Dennoch: "Der zweite Lockdown ist zäher und schwerer zu ertragen", sagte Weißhardt, denn der Stillstand dauere nun fast schon ein halbes Jahr.

Ein Großteil der Belegschaft befand oder befindet sich noch in Kurzarbeit. Proben sind für das Orchester nicht möglich, es kam nur für die Vordirigate zusammen, im Auswahlverfahren für die Nachfolge des Generalmusikdirektors Timo Handschuh. In dieser großen Pause gehen die Abozahlen deutlich zurück, schließlich ruht auch das Abonnement-System in der Saison. Dass Weißhardt trotzdem erklärte, "das Publikum ist uns treu geblieben", hat einen Grund: Etwa 3800 Theatergänger haben auf die Rückerstattung von Ticket- und Abopreisen verzichtet - Spenden im Wert von 300.000 Euro.

"Kunstmanifeste" - Online-Aktion am Theater Ulm

Könnte der Tübinger Modellversuch dem Theater Ulm helfen?

Kay Metzger verfolgt jetzt, wie Bühnen in anderen Städten an Auswegen arbeiten: "Wir blicken gespannt auf den Modellversuch in Tübingen. Dort wird direkt vor dem Theater getestet, und das Ergebnis haben die Besucher dann nach kurzer Wartezeit, in weniger als 15 Minuten", sagt der Intendant. Deshalb suche er auch immer wieder den Austausch mit der Leitung des Landestheaters Tübingen.

An diesem Modellversuch orientiert sich auch Metzgers Idee, wie das Theatererlebnis unter Pandemie-Bedingungen funktionieren könnte: mit Testungen, Abstandsregeln und Mund-Nasenbedeckung sowie den "hervorragenden Lüftungssystemen" im Theater. Unter diesen Sicherheitsvorkehrung könne er sich eventuell auch vorstellen, dass eine Sitzplatzbelegung im viel diskutierten Schachbrettmuster möglich und sicher wäre. So könnten mehr Menschen im Publikumsraum Platz finden. Vieles steckt weiter in der Warteschleife am Theater Ulm - für den Moment der Öffnung: "'Der Barbier von Sevilla' steht in der Pipeline, im Schauspiel 'Der Fiskus' und im Tanztheater der 'Sommernachtstraum'."

