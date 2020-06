vor 49 Min.

Zulassungsstelle: Bürger ärgern sich über lange Wartezeiten in Neu-Ulm

Plus Wer im Landratsamt Neu-Ulm ein Auto an- oder abmelden will, braucht derzeit viel Geduld. Das ist auch eine Folge der Coronakrise. Warum geht es in Günzburg schneller?

Von Michael Ruddigkeit

In der Kfz-Zulassungsstelle brauchen die Bürger derzeit besonders viel Geduld. Wegen Corona dürfen Besucher das Landratsamt in Neu-Ulm sowie die Außenstelle in Illertissen nur betreten, wenn sie vorher einen Termin vereinbart haben. Das führt zu Wartezeiten und Ärger.

Bürger aus Nersingen: In Günzburg ging das Abmelden ganz schnell

Ein Leser aus Nersingen wollte diese Woche sein altes Auto ab- und sein neues Fahrzeug anmelden. Das war am Dienstag, 9. Juni. Im Landratsamt Neu-Ulm teilte man ihm mit: Der nächste mögliche Termin sei am 17. Juni – also mehr als eine Woche später. Der Familienvater fiel aus allen Wolken und konnte nicht glauben, dass das so lange dauern soll: „Das ist doch Schikane. Ich bin auf das Auto angewiesen, schließlich machen die Schulen wieder auf.“ Genauso gehe es der Familie, der er sein altes Auto verkauft habe. Damit wenigstens die Käufer möglichst schnell an ihren fahrbaren Untersatz kommen, versuchte der Nersinger sein Glück im Landratsamt Günzburg. Dort kam er noch am selben Tag dran: „In zehn Minuten war der Pkw abgemeldet.“

Sein Auto anmelden kann man aber nur in dem Landkreis, in dem man wohnt. Also wandte sich der Nersinger notgedrungen an einen Kfz-Zulassungsservice, der die Formalitäten im Landratsamt für Autofahrer erledigt – natürlich gegen eine entsprechende Bezahlung.

Das sagt das Landratsamt Neu-Ulm zur Situation in der Kfz-Zulassungsstelle

Das Landratsamt Neu-Ulm räumt ein, dass es derzeit Probleme gibt. „Zum einen konnten die Zulassungsstellen aufgrund des eingeschränkten Dienstbetriebes während der Corona-Pandemie in den vergangenen Wochen nicht ihre volle Leistung erbringen“, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Zum anderen könnten aufgrund der Hygienebestimmungen und notwendigen Abstandsregelungen nur eine begrenzte Anzahl an Bürgern gleichzeitig die Zulassungsstellen betreten. Um den Betrieb aufrecht zu erhalten, sei das Landratsamt an die Hygienevorgaben gebunden. So könnten zum Beispiel in Illertissen nicht alle Schalter gleichzeitig geöffnet werden. Außerdem sei ein Zugang zu den Häusern nur nach einer vorherigen Terminvergabe möglich. „Aufgrund der Einschränkungen haben sich zahlreiche Terminwünsche angestaut, die es jetzt zusätzlich abzuarbeiten gilt.“

Im Landratsamt Günzburg gibt es bereits eine Teilöffnung

Im Kreis Günzburg sieht die Lage etwas anders aus: „Wir haben eine Teilöffnung“, erläuterte Karl-Heinz Thomann, Pressesprecher des Landratsamtes Günzburg. Im Landkreisbürgerbüro – dazu gehört die Kfz-Zulassungsstelle – könne man seit Anfang Juni wieder ohne Terminvereinbarung vorbeikommen. „Da war ein hoher Druck da. Das ist der publikumsintensivste Bereich, der den persönlichen Kontakt erfordert“, erläuterte Thomann. Für das übrige Haus gelte nach wie vor, dass eine Terminvereinbarung notwendig sei. Nächste Woche werde es eine Besprechung der Führungskräfte geben, bei der über mögliche weitere Lockerungen diskutiert wird.

In Neu-Ulm ist eine Teilöffnung noch nicht erfolgt. Stellvertretender Landrat Franz Clemens Brechtel versichert jedoch: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten mit Hochdruck daran, im Rahmen der momentanen Möglichkeiten den aufgelaufenen und aktuellen Nachfragen gerecht zu werden.“ Dazu gehörten unter anderem zusätzlicher Personaleinsatz sowie die Ausweitung der Arbeitszeiten.

Auto an- oder abmelden: Termine in Neu-Ulm können jetzt auch online gebucht werden

Um die Terminvergabe zu erleichtern, gibt es jetzt außerdem die Möglichkeit, über die Homepage des Landkreises online einen Termin zu buchen. Dies wird dringend empfohlen, da die Telefonnummer der Zulassungsstelle oft überlastet ist. Bei der Online-Terminvergabe wählen Bürger die gewünschte Zulassungsstelle (Neu-Ulm oder Illertissen) aus, geben ihr Anliegen an und erhalten dann Terminvorschläge. Ohne Anmeldung geht vorerst weiter nichts: „Die Terminvergabe ist zwingend erforderlich, um die Besucherströme steuern zu können sowie Warteschlagen und Menschenansammlungen in und vor unseren Gebäuden zu vermeiden“, schreibt das Landratsamt. „Dennoch können Wartezeiten nicht vermieden werden.“

