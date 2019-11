Zum Mauerfall: Der Augenzeuge mit der Kamera

Plus Reinhard Wenzel hat in der DDR Parteibonzen und Werktätige fotografiert – und die Wende im thüringischen Suhl dokumentiert. In seiner neuen schwäbischen Heimat wurde es ihm nicht leicht gemacht

Vielleicht ist Reinhard Wenzel dieser Tage ganz froh, wenn alles vorbei ist, dieser Rummel um den Mauerfall vor 30 Jahren. Der jährt sich am heutigen Samstag – und in den Wochen davor konnte sich Wenzel kaum retten vor Anfragen, vom Bundesarchiv, vom Springer-Verlag, von anderen Medien, von Geschichtsinteressierten, von Ausstellungsmachern. Denn er ist einer, der nicht nur beide Deutschlands erlebt hat, die Bundesrepublik und die DDR, sondern der dieser friedlichen Revolution vor drei Jahrzehnten mit seinen Bildern ein Gesicht gegeben hat.

Wochen nach dem Mauerfall wurde die Stasi-Zentrale gestürmt

Er hat mit seiner schweren, unhandlichen Kamera dokumentiert, wie die Menschen in seiner thüringer Heimatstadt Suhl sich plötzlich trauten, öffentlich aufzubegehren und wie damals die Stasi-Zentrale gestürmt wurde. Von ihm stammt ein in vielen Publikationen abgedrucktes Bild, das einen Mann zeigt, wie er an eine Hauswand sprüht: „Stasi raus, es ist aus.“ Das hätte den Sprayer sofort ins Gefängnis bringen können und auch den Mann, der das festgehalten hat. Heute sagt er über seine Beteiligung am Sturm auf die Stasi-Burg: „Wenn das schiefgegangen wäre, dann wäre ich fällig gewesen.“ Es ging nicht schief. Heute lebt Reinhard Wenzel, 73, in Vöhringen. Er geht immer noch gerne fotografieren und ist in Schwaben angekommen – obwohl ihm das nicht leicht gemacht wurde.

Die SED brauchte ständig neue Bilder

Fotografieren, das war lange Zeit das Leben von Reinhard Wenzel, obwohl er etwas völlig anderes gelernt hatte, nämlich Chirurgiemechaniker. Nach einem Studium arbeitete er im sogenannten Wirtschaftsrat der Bezirkshauptstadt Suhl und kümmerte sich eigentlich um die Arbeitsorganisation in den rund 1000 Betrieben, welche dem Rat unterstellt waren. Wie es der Zufall so wollte, wurde er eines Tages auf sein Hobby angesprochen, das Fotografieren. Ob er denn nicht für den VEB Stadtbau Suhl einige Bilder schießen könne. Wie sich später herausstellte, war das eine Art Werbeagentur der Staatspartei SED. Und Wenzel hatte nun einen Nebenjob, der seiner Leidenschaft entgegenkam, ihn aber auch gehörig auf Trab hielt. Partei und Gewerkschaft benötigten laufend neues Bildmaterial, etwa für Straßenplakate oder auch als großformatige Wanddekoration bei Parteitagen.

„Ständig wurden neue Fotos gebraucht, ich musste überall hin“, erzählt Wenzel. Er bannte Parteibonzen wie den Staats- und Parteichef Erich Honecker ebenso auf Film wie die einfachen Arbeiter. Doch das barg zuweilen ungeahnte Tücken. Sämtliches Bildmaterial musste der Partei zur Genehmigung vorgelegt werden. Und so passierte es, dass er sich eine Rüge einfing, weil er bei einem Porträt eines besonders fleißigen „Best-Arbeiters“ nicht aufgepasst hatte: Im Hintergrund war das offene Spind des Mannes zu sehen – und an der Tür hing das Poster einer nackten Frau. Das passte in den Augen der SED nicht zum Image des vorbildlichen Werktätigen. Und noch ein weiteres Mal musste er sich von seinem Auftraggeber die Frage „Bist du verrückt?“ gefallen lassen: Wenzel hatte einen Armeesportler fotografiert, der Adidas-Schuhe trug. Die Füße eines aufrechten Sozialisten und das Drei-Streifen-Markenzeichen aus der Produktion des Klassenfeindes, das durfte nicht zusammengehen.

Bewegte Wochen vor und nach dem Mauerfall

Doch vor 30 Jahren bekam Wenzel Ereignisse vor die Linse, die noch viel weniger zu diesem autoritären Staat passten: Demonstrationen, Menschen mit regimekritischen Transparenten, der Zorn der Werktätigen auf die Unterdrücker. Der November und der Dezember 1989 waren bewegte Monate. Wenzel begleitete die Menschen und drückte auf den Auslöser, allerdings viel zu selten, wie er zugibt. Denn natürlich sei da immer auch Angst dabei gewesen, denn damals war ja nicht klar, wie es mit der DDR und ihren Institutionen weitergeht. Wie würde die Stasi reagieren? Und auch die Menschen waren zunächst nicht immer glücklich darüber, dass da jemand ihr Tun im Bild festhielt. Später sagt er über diese aufregende Zeit: „Ich habe einfach drauf gedrückt und mir gesagt, das musst du festhalten.“ Vor allem der Sturm auf die Suhler Stasi-Burg in der Nacht zum 5. Dezember sei ein sehr emotionaler Moment gewesen. Dabei entstand das Graffito-Bild.

Nach der Wende ging Wenzel in den Westen

Ihn selber hielt es dann nicht mehr in der alten Heimat: „Ich habe mir gesagt, jetzt ist Schluss, hier wird ja sowieso alles aufgelöst.“ Wenzel ging mit seiner Familie in den Westen. Beim Urlaub in Ungarn hatten er und seine Frau eine Familie aus Ebersbach im Landkreis Göppingen kennengelernt, sie trafen sich jedes Jahr – und nun boten die schwäbischen Freunde ihnen als Sprungbrett in den Westen eine Wohnung an. Die vierköpfige Familie aus Suhl zog ohne Geld mit zwei Koffern ins Filstal und begann ein neues Leben. Doch das schreibt sich so leicht hin. Für die Wenzels war es ein ausgesprochen holpriger Start. Während die Frau als Krankenschwester sofort Arbeit fand, schlug sich der Mann mit Jobs durch. „Ich habe auch reichen Leuten den Garten gemacht, ich musste ja irgendwie Geld verdienen.“ Und immer wieder stieß er auf Vorurteile vom Schlage „Die Ossis sind dumm, faul und arbeitsscheu“. Für die Schwaben sei er der „Neigschmeckte“ gewesen, das habe immer den Nachgeschmack gehabt, dass sie ja von „drüben“ kamen. „Das mit dem Ossi habe ich immer wieder von Kollegen gehört.“ Arbeitsscheu war Wenzel ganz offenkundig nicht, denn als er schließlich bei einem Immobilienbüro in Geislingen anheuerte, bekam sein Leben den richtigen Schwung. „Das Immobiliengeschäft, das lief richtig gut“, erzählt er, auch wenn das mit seinem früheren Leben so gar nichts zu tun hatte. „Ich hatte offenbar die richtigen Ideen. Und: Man muss eben freundlich sein.“ So vertrauten ihm die Schwaben auch ihr Liebestes an, ihr „Häusle“.

Während seine Frau schließlich doch zurückging, blieb Wenzel im „Westen“. Nach der Scheidung lernte er eine Kundin aus Vöhringen kennen und folgte ihr schließlich ins Illertal. Haben ihn auch hier die Ossi-Ressentiments begleitet? Nein, sagt er, hier sei es nicht so wie im „Schwabenland“, wie er den Großraum Stuttgart nennt. In seine alte Heimat geht er nur noch zu Besuch.