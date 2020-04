Zum Tod von Michael Hilbert: Das Münster war ein Stück Heimat für ihn

Plus Münsterbaumeister Michael Hilbert war streitbar, sensibel und voller Energie. Seinen großen Traum sah er nicht mehr wahr werden. Ein Nachruf.

Seinen Traum hat Michael Hilbert nicht mehr wahr werden sehen: Der Ulmer Münsterbaumeister, der am Karfreitag im Alter von 58 Jahren nach wenigen Monaten Krankheit einem Krebsleiden erlag, initiierte 2015 einen Antrag zunächst für Ulm, das traditionelle Bauhüttenwesen als Unesco-Kulturerbe zu schützen.

Später wurde der Antrag international auf mehrere andere Münster- und Dombauhütten erweitert. Noch in diesem Jahr wird darüber entschieden. Über ein Ja des Schutzes der traditionellen Arbeitsweisen, des Wissens, der Rituale und Bräuche der Steinmetze hätte, er sich sehr gefreut. Michael Hilbert liebte das Münster, er sah sich als dessen 20. Baumeister in einer langen Tradition stehend, er versuchte mit seinem Tun und Denken, das Bauwerk zu begreifen. Bis kurz vor seinem Tod arbeitete der Münsterbaumeister, den seine Steinmetze sehr schätzten.

Ulm: Münsterbaumeister Michael Hilbert ist tot

Hilberts letzte große Arbeit: Die Sanierung des Chorraums, die nach dem Absturz von Teilen der Decke im Herbst 2018 nötig geworden war, leitete er mit riesigem Energieeinsatz. Seine Vision vom Ruhestand allerdings konnte sich Michael Hilbert nicht mehr verwirklichen: Er hätte dann gern unentgeltlich in der Entwicklungshilfe gearbeitet. Schwaben und die Welt, Heimat und Weltbürgertum: Michael Hilbert war einer, der aus dem Vollen lebte, sensibel und streitbar, einer, der eine tiefe Sehnsucht nach dem Leben mit Wurzeln und Flügeln in sich verband. Dabei war sich der in Reutlingen geborene Architekt mit dem großen Interesse für Kulturgeschichte bei seiner Wahl zum Münsterbaumeister im Frühjahr 2013 gar nicht so sicher gewesen, ob er lange am Münster bleiben würde.

Er war ein Mann, der sich gegen alles Festgefahrene wehrte. „Ich stelle mich jeden Tag neu zur Disposition“, sagte er einmal – ein Freigeist, der sich nie in Abhängigkeiten begeben wollte. Ein Mensch aber gleichzeitig, für den das Wort „Heimat“ ein sehr wichtiges war. Heimat – das war auch der schwäbische Dialekt für ihn, und Heimat wurde das Münster ein ganzes Stück weit. Seine Sehnsucht nach beidem, nach Welt und nach Zuhause, nach Freiheit und nach Familie, mag daraus resultiert haben, dass er sich schon als Kind mit dieser Zerrissenheit zwischen beiden Polen und mit seiner Identität auseinandersetzte. Hilberts Vater war ein in der Türkei aufgewachsener schwäbischer Kosmopolit gewesen, einer alten Kaufmannsfamilie entstammend, und als Kind lebte Michael Hilbert im Vorderen Orient, besuchte den Kindergarten in Istanbul und die Grundschule in Teheran zu Zeiten von Schah Reza Pahlevi. Zuhause in Schwaben war man in den Sommerferien und meist zu Weihnachten. Mit zwölf Jahren bat der Junge seine Eltern, nach Schwaben zurückkehren zu dürfen und ein Internat in Schelklingen bei Ulm besuchen zu dürfen – was ihm erlaubt wurde, während die Familie aus beruflichen Gründen im Orient blieb. Was viele nicht wussten: Michael Hilbert sprach viele Sprachen, darunter das persische Farsi und auch Griechisch.

Der Weg sei das Ziel, sagte Hilbert gern. Sein Lebensweg endete zu früh. Ziele hätte der begeisterte Vater und Großvater noch viele gehabt.

