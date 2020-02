vor 49 Min.

Zusammenarbeit zugunsten der Begabten

Die Schüler beider Schulen vertieften sich in die Vorbereitung ihrer Präsentation über antike Glücks-Philosophien.

Bertha-von-Suttner-Gymnasium Pfuhl und Illertal-Gymnasium Vöhringen bestreiten gemeinsam Seminar

Das Bertha-von-Suttner-Gymnasium (BVSG) in Pfuhl hat beim diesjährigen Begabungsseminar auch das Illertal-Gymnasium Vöhringen (IGV) mit ins Boot genommen – und dafür einen Preis vom Ministerialbeauftragten für Schwaben erhalten. Nach dem letztjährigen Thema „Gift“ stand dieses Jahr das große Wort „Glück“ im Vordergrund der Betrachtung. 30 Schülerinnen und Schüler aus Pfuhl und Vöhringen beschäftigten sich zweieinhalb Tage mit verschiedenen Variationen dieses Begriffs.

Unterstützt durch den Ministerialbeauftragten des Regierungsbezirks Schwaben wurde das Seminar für besonders Interessierte und Talentierte am Bertha-von-Suttner-Gymnasium in Pfuhl konzipiert und vorbereitet. Neu war in diesem Schuljahr die Kooperation mit der Nachbarschule, dem Illertal-Gymnasium. Zuständig für die Auswahl der Teilnehmer und die Organisation der Kooperation waren dabei Sonja Brückner vom IGV und Markus Kürzinger für das BVSG.

Diese Art der Begabungsförderung an außerschulischen Lernorten ist besonders intensiv: Man begegnet sich hier oftmals viel persönlicher als im schulischen Bereich. Und so konnte man bereits nach einem halben Tag nicht mehr erkennen, wer von welcher Schule kam, denn es wurde in gemischten Gruppen über antike Glückskonzepte diskutiert und deren Anwendungsmöglichkeiten auf das moderne Leben aufgezeigt, gemeinsame Präsentationen erarbeitet und über Förderungen durch Stipendien gesprochen.

Als Höhepunkte des zweiten Tages waren zwei externe Referenten geladen, die in anregender und vertiefender Weise das Glück aus ethischer und biologischer Sicht beleuchteten und so Fachwissen referierten, das zu weiteren Diskussionen bis in die späten Abendstunden hinein führte. Einen weiteren Schwerpunkt stellte die Auseinandersetzung mit dem eigenen Glücksbegriff der Teilnehmer dar. Hier wurden unter der Leitung von Sabine von Appen vom Bertha-von-Suttner-Gymnasium eigene Stärken und Wertvorstellungen reflektiert und als maßgeblich für die Weiterentwicklung als Individuum erkannt. Die Schüler beider Gymnasien zeigten sich beeindruckt von der Bandbreite, die ein Gefühl, das wir alle kennen und nach dem alle streben, auf theoretischer Ebene entfalten kann, und sind bereits gespannt auf die Fortsetzung des Projekts im nächsten Jahr. (az)

