Zuschüsse für das "Diademus" in Roggenburg und "Weißenhorn Klassik"

Plus "Diademus", "Weißenhorn Klassik" und "Junge Künstler": Drei Konzertreihen aus dem Landkreis Neu-Ulm profitieren 2021 vom Förderprogramm des Freistaats.

Mit einem Förderprogramm von rund zwei Millionen Euro unterstützt der Freistaat Bayern auch 2021 wieder Festivals und Konzertreihen. Das hat Kunstminister Bernd Sibler am Donnerstag bekannt gegeben. Mehr als 70 Veranstaltungen und Reihen bayernweit stehen auf dieser Förderliste – darunter drei Festivals im Landkreis Neu-Ulm. Zuschüsse erhalten das "Diademus"-Festival in Roggenburg, das Illertisser Festival "Junge Künstler, Stars von morgen" und auch " Weißenhorn Klassik".

"Weißenhorn Klassik" und "Diademus" werden gefördert

Der Freistaat fördert auch im zweiten Corona-Krisenjahr Festivals „von überregionaler Bedeutung“. Benno Schachtners Konzertreihe „Diademus“, die jedes Jahr Freunde der Alten Musik zum Kloster Roggenburg lockt, kann auf eine Unterstützung von 11.500 Euro bauen. Das Festival-Team, das 2020 den Musikförderpreis des Bezirks Schwaben erhielt, hat jedoch bisher noch nicht angekündigt, wie und wann 2021 Diademus stattfinden soll.

Auch Esther Kretzinger kann sich freuen: Die Reihe „Weißenhorn Klassik“, die sie 2014 gegründet hat, erhält ebenfalls einen Zuschuss – in Höhe von 13.000 Euro. Das internationale Kammermusikfestival hatte zuletzt im November 2020 Konzerte per Livestream übertragen. Auch dem Illertisser Talent-Festival „Junge Künstler, Stars von morgen“ greift das Förderprogramm unter die Arme, mit einer Summe von 3000 Euro.

"Diademus"-Chef Benno Schachtner und Catalina Bertucchi können sich über den Festival-Zuschuss freuen. Foto: Dagmar Hub (Archiv)

Bayern fördert regionale Musikfestivals - auch im Kreis Neu-Ulm

Diese Festivals befinden sich in guter Gesellschaft: Zuschüsse erhalten auch namhafte Projekte wie die "Tage Alter Musik" in Regensburg und das "Festival Junger Künstler" in Bayreuth. Mit der Förderung möchte der Staat die große regionale Bandbreite der musikalischen Angebote unterstützen, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums. Gefördert werden Konzertreihen der klassischen, vorklassischen, zeitgenössischen Musik sowie der Kirchenmusik - sofern sie von überregionaler Bedeutung sind. (AZ, veli)

