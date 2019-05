07:00 Uhr

Zwei Autos in der Oststadt ausgebrannt

Ein Audi und ein VW stehen in der Ulmer Wielandstraße lichterloh in Flammen. Der Schaden ist immens, die Polizei sucht Zeugen.

Die Ulmer Polizei ermittelt in alle Richtungen, warum am Dienstagmorgen zwei Autos in der Ulmer Oststadt ausgebrannt sind. Kurz vor vier Uhr bemerkten Anwohner in der Wielandstraße, dass der Audi und der VW brannten. Beide Autos waren nebeneinander geparkt und brannten beim Eintreffen der Feuerwehr im Innenraum lichterloh.

Die Ulmer Feuerwehr konnte noch verhindern, dass die Flammen noch auf den Motorraum der beiden übergriffen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro, bei der Suche nach der Brandursache hofft sie auch auf Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0731/188-0. (heck)

