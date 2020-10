14:50 Uhr

Zwei E-Scooter-Fahrer fahren 61-Jährigen in Senden um

Der 61-Jährige wollte gerade aufstehen, als er von einem von zwei Personen gelenkten E-Scooter angefahren wurde. Die Unbekannten fuhren danach einfach weiter.

Erneut sind zwei E-Scooter-Fahrer im Landkreis Neu-Ulm negativ aufgefallen: Wie die Polizei berichtet, ist am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein 61-Jähriger vor einer Bäckereifiliale in der Hauptstraße in Senden von einem mit zwei Personen besetzten E-Scooter angefahren worden.

Der Mann wollte gerade aufstehen, als er von zwei E-Scooter-Fahrern umgerempelt wurde

Der Mann saß laut Polizei im Außenbereich der Bäckerei und wollte gerade aufstehen, als der E-Scooter ihn umfuhr. Die beiden Unbekannten kümmerten sich nach dem Zusammenstoß nicht um den 61-Jährigen und fuhren davon. Der Mann wurde leicht verletzt.

Die Polizeistation Senden sucht Zeugen zu dem Vorfall. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07307/910 000 entgegen genommen.

Das war nicht der einzige Vorfall mit einem E-Scooter am Sonntag im Landkreis Neu-Ulm. Nur wenige Stunden später war ein 19-Jähriger unter Drogen auf E-Scooter in Neu-Ulm unterwegs. (az)





