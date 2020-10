vor 2 Min.

Zwei Klassen einer Schule in Neu-Ulm müssen in Corona-Quarantäne

Plus Das Landratsamt informiert über die aktuelle Corona-Lage in Landkreis Neu-Ulm. An einer Schule müssen zwei Klassen in Quarantäne.

Zwölf neue bestätigte Corona-Infizierte im gesamten Landkreis Neu-Ulm vermeldet das Landratsamt Neu-Ulm am Freitag. Damit steigt die Anzahl der insgesamt gemeldeten bestätigten Fälle im Kreis auf 810 Personen an. Der für eventuell neue Einschränkungen mit entscheidende Sieben-Tage-Indizenz liegt bei 22,8. Dieser war vor gut drei Wochen über den Frühwarnwert von 35 gestiegen, nimmt nun aber wieder ab.

Wie das Landratsamt zudem mitteilt, wurden zwei Schulklassen einer Schule in Neu-Ulm in Quarantäne geschickt. In diesem Zusammenhang seien auch Schüler aus Parallelklassen als Kontaktpersonen 1 in Quarantäne geschickt worden, weil sie in einem gemeinsamen Wahlpflichtfach unterrichtet worden waren. Ebenfalls neu in Quarantäne befindet sich eine Kindergartengruppe in Neu-Ulm.

Aktuell befinden sich vier Schulklassen im Kreis Neu-Ulm in Corona-Quarantäne

Für drei Schulklassen aus Neu-Ulm und Vöhringen sowie eine Kindergartengruppe aus Neu-Ulm ist die Quarantäne mittlerweile beendet. Damit befinden sich aktuell vier Schulklassen (Neu-Ulm und Illertissen) und zwei Kindergartengruppen in Neu-Ulm in Quarantäne.

Insgesamt gibt es im Landkreis Neu-Ulm rund 20.000 Schüler, die auf über 900 Klassen verteilt sind. Über 8.000 Kinder besuchen eine von über 120 Kindertageseinrichtungen im Kreis. Davon sind rund 120 Schüler sowie rund 40 Kita-Kinder in Quarantäne. (az/krom)

