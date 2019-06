21.06.2019

Zwei Männer prügeln sich am Vöhringer Bahnhof

Zwei Männer haben am Bahnhof in Vöhringen eine Schlägerei begonnen.

Ein 23- und ein 29-Jähriger geraten in Streit - und schlagen dann zu. Am Ende fehlen ein Handy und 50 Euro.

Zwei Männer haben sich am Bahnhof in Vöhringen geprügelt. Wie die Polizei mitteilt, haben die beiden Männer im Alter von 23 und 29 Jahren am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr zunächst gestritten.

Auch ein Frau bekommt einige Schläge ab

Der Streit mündete in eine Schlägerei, bei der sich beide leicht verletzten. Eine 28-jährige Frau, die mit dabei war, bekam während der Schlägerei ebenfalls einige Hiebe ab. In dem Gerangel verlor der 29-Jährige sein Handy und einen 50-Euro-Schein. Nach derzeitigem Sachstand steckte der jüngere Mann beides ein und ging gemeinsam mit der Frau, noch bevor die Polizeistreifen eingetroffen waren.

Im Rahmen der Fahndung wurden beide gefunden. Bei dem 23-jährigen Mann fanden die Polizisten dann auch das entwendete Handy des Kontrahenten. (az)

