Zwei Mal schlagen unbekannte Diebe in Senden zu

In einem Supermarkt in Senden nahm der Dieb gleich die ganze Geldkassette mit.

Der eine nahm die gesamte Geldkasse aus einem Verbrauchermarkt mit, der andere wurde am Waldbaggersee tätig.

Gleich zwei Mal sind am Samstag Diebstähle in Senden gemeldet worden. Wie die Polizei berichtet, sei einer der Fälle in einem Verbrauchermarkt geschehen. Während eine Angestellte des Geschäfts ein Verkaufsgespräch mit einer Kundin führte, nutzte am vergangenen Samstagnachmittag ein Unbekannter die Gelegenheit und entwendete die gesamte Geldkassette aus dem Verkaufsraum des Geschäftes. Der Schaden bewegt sich hier laut Polizei im dreistelligen Bereich. Die Polizeistation Senden ermittelt.

Ein Angler wurde am Samstagnachmittag ebenfalls bestohlen

Außerdem wurde ebenfalls am Samstagnachmittag ein Angler am Waldbaggersee beraubt. Laut Polizei wurde dem Angler seine Umhängetasche mit Geldbeutel, Mobiltelefon und diversen Dokumenten gestohlen. Er hatte diese in seinem Angelschubkarren am Sendener Baggersee abgelegt. Die Tat habe zwischen 15 und 18 Uhr stattgefunden. (az)

