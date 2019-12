vor 2 Min.

Zwei Meister ihres Fachs bei Weißenhorn Klassik

Das russische Duo Dmitry Sinkovsky und Olga Watts beeindruckt bei Weißenhorn Klassik mit seinem Können.

Von Stefan Kümmritz

Zum Abschluss der diesjährigen Konzertreihe „Weißenhorn Klassik“ haben die Veranstalter dem Publikum im fast ausverkauften Historischen Stadttheater am zweiten Weihnachtsfeiertag etwas ganz Besonderes geboten. Ein Abend der in der Frühzeit besonders von den Italienern beeinflussten Barockmusik mit hervorragenden Künstlern, der dem vor 300 Jahren, also 1719 in Weißenhorn geborenen Deckenmaler Franz Martin Kuen gewidmet war. Das russische Duo Dmitry Sinkovsky (Countertenor und Violine) und Olga Watts (Cembalo) überzeugten als absolute Könner ihres Metiers und als harmonische Einheit. Ihr knapp zwei Stunden dauerndes außergewöhnliches Konzert wurde von den Besuchern mit viel Beifall und Bravo-Rufen bedacht.

Der 1980 in Moskau geborene Sinkovsky steht bei dem Konzert im Mittelpunkt. Der Mann mit den glatten, fast seidigen kinnlangen Haaren weiß die Geigensaiten mit seinem Bogen ganz sanft zu streicheln, sodass die entstehenden Töne einem lauen Lüftchen gleich durch den Raum ziehen, er weiß sie energisch zu zupfen oder sie auch einmal heftig anzuschlagen, als wolle er ein sich entladendes Gewitter simulieren. Vom Saitenschmeichler zum Teufelsgeiger wie bei Antonio Vivaldis Allegro aus der Sonate in d-Moll für Violine und Cembalo.

Dmitry Sinkovsky gibt sich vielfältig

Der Russe gibt sich an seinem Instrument höchst vielfältig. Dabei spürt man stets, welch hohen Genuss er bei der Musik empfindet. Das Publikum lässt er fast erstarren, wenn er mit seiner eindringlichen Countertenor-Stimme, auch die ganz hohen Töne hervorragend treffend, von der Bühne ins Oval der bezaubernden Spielstätte singt, wie zum Beispiel bei Georg Friedrich Händels Kantate „Nel dolce tempo“.

Sinkovsky hat am Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium studiert und Unterricht in Barockvioline bei der Pionierin der Alten Musik, Maria Leonhardt, genommen. Er trat später unter anderem weltweit als Solist mit Orchestern und Ensembles auf und heimste zahlreiche Preise bei Wettbewerben ein. In Den Haag, Montreal und Moskau studierte der 39-Jährige zudem Gesang. 2011 hat er die Gruppe La Voce Strumentale gegründet, mit der er als Dirigent und Sänger auftritt. Ein Meister seines Fachs.

Auch wenn Olga Watts in Weißenhorn vorwiegend Sinkovsky am Cembalo begleitet, zeigt sie, die sehr selbstsicher, beherrscht und im Gegensatz zu ihrem Mitspieler nach außen hin wenig leidenschaftlich auftritt, dass sie eine Topfrau an ihrem Musikinstrument ist. Da sitzt jeder Ton, selbst die schwierigsten, schnellen Passagen meistert sie grandios. Zeigen kann sie dies speziell bei ihren Soloauftritten. Zum einen bei Johann Jacob Frobergers „Toccata in sol da sonarsi alla levatione“ für Cembalo, Suite XXVIII in a-Moll sowie in Händels „Passacaglia“ aus der Suite in g-Moll HWV 432 für Cembalo.

Olga Watts beeindruckt bei Weißenhorn Klassik

Watts hatte ihr klavier- und musikwissenschaftliches Studium als 19-Jährige an der Musikfachschule des Moskauer Konservatoriums abgeschlossen und später in München an der Hochschule für Musik Cembalo, Hammerklavier und Generalbass studiert. 1998 bekam sie ihr Diplom mit Auszeichnung. Sie erhielt bei Wettbewerben einige Auszeichnungen und konzertiert als Solistin und Kammermusikerin unter anderem in Europa, Australien, China und Südafrika. Dazu wirkte sie als Lehrbeauftragte in München und Salzburg.

Nicht nur fürs Publikum waren gemessen an dessen Applaus Johann Heinrich Schmelzers „Sonata quarta in D-Dur“, Händels „Nel dolce Tempo“ und Giovanni Verocais „Sonate in d-Moll für Violine und Cembalo“ und hier insbesondere das lebhafte Menuetto non presto zum Schluss des Programms die Höhepunkte. Abgerundet wurde der Abend durch eine Zugabe, bei der Sinkovsky auf Englisch sang.

