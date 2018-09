15:17 Uhr

Zwei Schlägereien in der Ulmer Innenstadt



In der Bahnhofsstraße stoßen zwei Gruppen aufeinander. In der Hirschstraße stößt ein Mann eine Frau zu Boden und bedroht drei andere mit einem Messer.

In der Nacht zum Sonntag ist es einem Bericht der Polizei zufolge zu zwei Schlägereien in der Ulmer Innenstadt gekommen.

Gegen 1.30 Uhr gerieten demnach zwei Gruppen in der Bahnhofstraße in Streit. Das Wortgefecht ging in ein Handgemenge über. Dabei wurden ein 24-Jähriger und ein 25-Jähriger geschlagen. Ein 20-Jähriger sah die Auseinandersetzung und versuchte die Streitenden zu trennen. Dabei schlug ihm einer der unbekannten Täter ins Gesicht. Die Brille des 20-Jährigen ging kaputt. Einer Weiterer schubste den 24-Jährigen. Er stürzte gegen einen Stromkasten. Dabei verletzte sich dieser leicht. Die Täter flüchteten bevor die Polizei eintraf. Von ihnen ist lediglich bekannt, dass es um die sechs Personen gewesen sein sollen. Weitere Erkenntnisse zu der Gruppe sind bislang nicht vorhanden.

Gegen 5 Uhr gerieten laut Polizei ein Mann und eine Frau in der Hirschstraße in Streit. Während der Auseinandersetzung stieß der 28-Jährige die 29-Jährige zu Boden. Eine weitere Frau versuchte der 29-Jährigen zu helfen. Der Mann stieß auch sie weg. Drei Männer wurden auf den Streit aufmerksam. Sie wollten den 28-Jährigen beruhigen. Daraufhin zog dieser ein Messer und drohte den Zeugen. Noch bevor die Polizei eintraf, flüchtete der 28-Jährige in Richtung Pfauengasse. Kurze Zeit später kam er zurück zur Hirschstraße. Die Polizei nahm ihn fest. Das Messer hatte er nicht dabei, es ist seither verschwunden. Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige. (az)

