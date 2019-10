vor 20 Min.

Zwei Spielwillige

Schäferhund Mex und Dackel-Mix Willi suchen ein neues Zuhause

Zwei Hunde aus dem Tierheim suchen neue Herrchen und Frauchen:

Der Schäferhund ist das Sorgenkind des Tierheims. Grund ist, dass er schon in seinen jungen Jahren Arthrose hat, was auf die schlechten Haltungsbedingungen beim Erstbesitzer zurückzuführen ist. Aber das tut seiner Lebensfreude keinen Abbruch und er ist trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen top in Form. Einschränkung bedeutet, dass man mit ihm keine stundenlangen Wanderungen unternehmen kann. Aber schöne Gassirunden auf Wald- und Wiesenwegen genießt er sichtlich. Ist dann noch ein See oder Bach in der Nähe, hält Mex nichts mehr und er stürzt sich in die Fluten. Das Tierheim sucht für Mex Menschen, die sich von seiner gesundheitlichen Einschränkung nicht abschrecken lassen. Mex ist im März 2017 geboren, gechippt, geimpft und kastriert.

Dackel-Mix Willi möchte als Familienhund ein neues Zuhause finden. Bei ihm hat ein Dackel mitgemischt, was sonst noch, wird das Geheimnis seiner Mama bleiben. Willi wurde etwa 2011 geboren und sprüht nur so vor Lebensfreude. Menschen, ob groß oder klein, mag er sehr. Zum Thema „Erziehung“ könnte man ihm noch etwas beibringen, aber er wird sein Bestes geben, da sind sich die Betreiber des Tierheims sicher. Außerdem ist Willi offen für alles Neue und für jeden Spaß zu haben. Der Dackel-Mix hat alle Eigenschaften eines Familienhundes. Er ist gechippt, geimpft und kastriert. (az)