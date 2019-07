vor 18 Min.

Zwei Ulmer retteten Frauen das Leben

Durch ihr mutiges Eingreifen retten Dietmar Eisele und Yanick Lahaye zwei Frauen in Ulm das Leben. Dafür wurden sie jetzt mit Ehrenurkunden ausgezeichnet.

Sie zögerten nicht, Menschen in höchster Not zu helfen und retten diese unter Gefahr für das eigene Leben: Dietmar Eisele und Yanick Lahaye. Für ihr beherztes und mutiges Eingreifen verlieh ihnen Ministerpräsident Winfried Kretschmann Ehrenurkunden. Oberbürgermeister Gunter Czisch überreichte nun den Ulmer Lebensrettern die Auszeichnungen bei einer Feierstunde im Foyer des Ulmer Rathaus.

Das Opfer wurde in Ulm von der Donau mitgerissen

Am 20. August vorigen Jahres gegen Mitternacht rettete Yanick Lahaye eine Frau aus der Donau. Der 22-Jährige war in Ulm auf Höhe der Herdbrücke unterwegs. Zwei Frauen badeten in der Donau und scherzten mit Freunden am Ufer. Zuerst riefen sie im Spaß um Hilfe, bei einer Frau wurde es dann allerdings sehr ernst. Aus gesundheitlichen Gründen verließen sie die Kräfte. Die Frau konnte sich nicht mehr aufrichten und wurde von der Donau mitgerissen. Lahaye schätzte die Situation sofort richtig ein und erkannte die Notlage. Ohne zu zögern und trotz der Gefahren für sein eigenes Leben und seine Gesundheit, ging er in das Wasser und rettete die Frau. Ein Notarzt kümmerte sich um sie und anschließend wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Ohne das rechtzeitige Eingreifen des Ulmers wäre die Frau möglicherweise in der Donau untergegangen.

Im Örlinger Tal ließ sich die Frau plötzlich auf die Gleisen fallen

Ebenso geistesgegenwärtig handelte Dietmar Eisele am 23. November vorigen Jahres. Der Ulmer war damals gegen 9.40 Uhr im Örlinger Tal unterwegs, als sich eine Frau mitten auf die Gleise stellte. Eisele und eine weitere Person wollten die Frau von den Gleisen holen. Dann ließ sie sich dort plötzlich fallen. Da der Zug schon zu hören war, zogen die beiden die Frau ohne zu zögern, und unter höchster Gefahr von den Schienen herunter. Anschließend rannte die Frau davon, wurde jedoch nach kurzer Suche gefunden und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hätte Eisele nicht eingegriffen, wäre die Frau möglicherweise vom Zug überfahren worden.

Oberbürgermeister Gunter Czisch zollt den Lebensrettern großen Respekt

Oberbürgermeister Gunter Czisch zeigte sich beeindruckt und würdigte bei der Ehrung das vorbildliche Verhalten der beiden Lebensretter. „Der selbstlose Einsatz, mit dem Herr Eisele und Herr Lahaye gehandelt haben, ist bewundernswert“, sagte das Stadtoberhaupt. „Für Ihren Mut zolle ich Ihnen großen Respekt.“ (az)

