vor 36 Min.

Zwei Unbekannte verprügeln Autofahrer

Nachdem der 36-Jährige mit dem Auto auf dem Gehweg fuhr, kommt es zum Streit. Nun sucht die Polizei die beiden Angreifer.

Nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung am Montag in Ulm sucht die Polizei nach zwei Unbekannten. Diese haben auf einen 36 Jahre alten Mann eingeschlagen.

Den Schilderungen der Ermittler zufolge fuhr der 36-Jährige gegen 19.20 Uhr mit dem Auto zu seinem Parkplatz am Mähringer Weg. Weil die reguläre Zufahrt wegen einer Baustelle nicht nutzbar ist, befuhr er den Fußweg. Dort kamen ihm kamen zwei Männer entgegen, einer davon auf dem Fahrrad. Der Radler fuhr vors Auto des 36-Jährigen, so dass dieser kurz anhalten musste.

Die Unbekannten folgten dem Autofahrer zum Parkplatz. Dort entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf die Unbekannten den 36-Jährigen schlugen. Eine Zeugin in einem nahen Wohnhaus drohte, die Polizei zu rufen. Die Unbekannten ergriffen daraufhin die Flucht in Richtung Stifterweg. Den leicht verletzten 36-Jährigen brachte der Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Das Opfer beschrieb die Angreifer als etwa 25 bis 30 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß. Der Mann mit dem Fahrrad hatte blonde Haare, die vorne kurz und hinten etwas länger waren. Er hatte helle Haut, war von normaler Statur und trug ein grünes T-Shirt sowie eine Jeans. Er hatte einen Rucksack dabei. Der andere Mann hatte dunklere Haut und eine kräftige Statur. Er trug einen Drei-Tage-Bart und dunkle kurze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen T-Shirt. Beide Täter sprachen deutsch. Die Polizei (Hinweistelefon 0731/1880) fahndete mit mehreren Streifen nach den Unbekannten, hatte aber keinen Erfolg. Die Ermittlungen laufen. (az)