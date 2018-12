03.12.2018

Zwei gemütliche Weihnachtsmärkte erfreuen die Sendener

In Wullenstetten präsentiert sich das schön beleuchtete Waaghäusle, am Waldsee sind alle mit Herzblut dabei

Das erste Adventswochenende bot den Sendenern gleich zwei gemütliche Weihnachtsmärkte, beide verbuchten viele Besucher und generierten Spenden für soziale Zwecke.

Für Bedürftige und Kranke verkauften am Samstag die Wullenstetter Vereine Leckereien und selbst hergestellte Waren: Adventskränze, Lichterdekorationen und Baumschmuck gehörten in der Budengasse in der Johann-Glocker-Straße zum Sortiment. Dort konnten die Besucher diesmal das mit Lichtern geschmückte Waaghäusle beäugen, in dem Zwiebelkuchen und Glühwein feilgeboten wurden. Der örtliche Förderverein, der das 100 Jahre alte Mini-Haus nach und nach renovieren will, hatte am Vortag fleißig gearbeitet, um die ehemalige Gemeindewaage Wullenstettens ein wenig herauszuputzen. Dieses Engagement lobte der Nikolaus, der den Kindern zur Markteröffnung kleine Geschenke mitgebracht hatte. Zahlreiche Freiwillige bewirteten die Besucher bis in die Abendstunden mit Bowle, Würstchen, süßen Waffeln oder Schmalzbroten, und auch für Musik war gesorgt. Wie jedes Jahr arbeiteten alle Beteiligten für einen guten Zweck: Die Einnahmen gehen heuer an den Sendener Verein „Heart for Life“, der mit seinen Spenden notleidende und kranke Menschen unterstützt.

Windlichter als Wegweiser und ein weihnachtlich geschmücktes Budendörfchen erwartete die Besucher beim zweitägigen Weihnachtsmarkt am Waldsee. Zum neunten Mal hat die Sendener Wasserwacht den Markt organisiert und erneut eine bunte Mischung an Ausstellern am Seeufer versammelt. Schon bald nach dem Start am Samstagnachmittag strömten zahlreiche Besucher an die Stände, wo gebastelte Weihnachtsdeko, selbstgenähte Mützen oder auch Taschen zum Sortiment gehörten. 17 Aussteller waren diesmal dabei. Genügend Hobbykünstler zu finden sei nicht immer leicht, bedauert Mit-Organisatorin Beate Schmidt. „Aber die, die dabei sind, machen es mit Herzblut“, beteuert sie.

Mit einem Teil der Einnahmen, berichtete Vorsitzender Alfons Sailer, unterstützt die Wasserwacht auch dieses Jahr einen guten Zweck: Die Bürgerstiftung „Senden hilft“ wird eine Summe erhalten. Auch gehen Einnahmen an die Wasserwacht-Jugend, die sich mit eigenem Aktionsstand und Plätzchenverkauf auf dem Markt betätigte. (ahoi)

