23:29 Uhr

Zwei schwere Unfälle innerhalb einer Stunde

Zwei schwere Unfalle haben sich am Freitagabend in Illerrieden ereignet.

Zweimal gekracht hat es am Freitagabend im baden-württembergischen Illerrieden. Ein Fahrer flüchtete zwischenzeitlich von der Unfallstelle.

Von Wilhelm Schmid

Gleich zwei schwere Unfälle innerhalb einer halben Stunde ereigneten sich am Freitagabend in der unmittelbaren württembergischen Nachbarschaft des Landkreises Neu-Ulm: Gegen 20.30 Uhr stürzten im Ortsteil Dorndorf der Gemeinde Illerrieden (Alb-Donau-Kreis) ein Rollerfahrer und sein Beifahrer in der Ortsmitte, weil der Fahrer offensichtlich eine Kurve unterschätzt hatte. Beide Unfallopfer wurden von Rettungsdienst und Notärzten versorgt und in Krankenhäuser eingeliefert.

Über die Schwere der Verletzungen waren an der Unfallstelle noch keine Informationen zu erhalten. Für die Betreuung von Angehörigen und Bekannten der beiden Gestürzten wurde ein Notfallseelsorger an die Unfallstelle gebeten. De Feuerwehren Illerrieden und Dietenheim waren im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und auszuleuchten.

Zweiter Unfall eine halbe Stunde später

Genau eine halbe Stunde später, gegen 21 Uhr, erreichte die beiden dort eingesetzten Feuerwehren ein weiterer Alarm: Auf der Landesstraße 260, die auf der württembergischen Illerseite parallel zur bayerischen Staatsstraße 2031 (Ulm-Memmingen) verläuft, waren wenige hundert Meter nördlich der Ortsausfahrt Illerrieden zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein Auto blieb mehr als hundert Meter entfernt in einem Acker stecken; dessen Fahrer flüchtete von der Unfallstelle und wurde zunächst von Suchtrupps der Feuerwehr und der Polizei gesucht.

Etwa nach einer halben Stunde erreichte die Einsatzkräfte die Meldung, dass sich der gesuchte Fahrer inzwischen per Notruf bei der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst gemeldet hatte. Er wurde in Illerrieden aufgegriffen und medizinisch versorgt. Die Fahrerin des anderen Autos, mit dem der Flüchtige zusammengestoßen war, wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von den Feuerwehren mithilfe hydraulischer Rettungswerkzeuge befreit werden. Sie war schwer verletzt, aber dem Vernehmen nach ansprechbar. Die Landesstraße 260 (Dietenheim-Illerkirchberg) war in der Umgebung der Unfallstelle für längere Zeit gesperrt.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen