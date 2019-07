vor 35 Min.

Zweimal Lieder über die Liebe

Girard Rhoden und Frauen-Duo singen

Gleich zwei Liederabende präsentieren Ensemblemitglieder des Theaters Ulm am Sonntag, 7. Juli dem Publikum. Beide ermöglichen ganz unterschiedliche Perspektiven auf die Fragen der Liebe. Um 16 Uhr präsentiert Opernchor-Tenor Girard Rhoden im Foyer, begleitet von Eva Llorente Díaz am Klavier, unter dem Titel „The Food of Love“ eine Kombination von rhapsodischen Melodien und romantischen Gedichten: Texte berühmter angelsächsischer Dichter wie William Shakespeare oder Walt Whitman treffen auf Kompositionen von Henry Purcell, Ned Rorem und Roger Quilter. Ergänzt wird das Programm mit den „Sieben Sonetten von Michelangelo“ von Benjamin Britten, Auszügen aus Rhodes eigenem Musical „Love Is…“ und afroamerikanischen Spirituals aus den Südstaaten.

Um 20.30 Uhr laden Nicola Schubert, Schauspielerin am Theater Ulm, und Karoline Stegemann, Schauspielerin am Staatstheater Augsburg, zum feministisch-kabarettistischen Liederabend „Herzragout mit Sahne“ in die Podium-Bar. Die zwei Frauen fragen sich anhand von Songs: Wo ist ihr Platz in diesem unübersichtlich gewordenen Feld der Liebe? Welche Rollenzuschreibungen und -erwartungen gefallen ihnen, welche nicht? Begleitet werden Schubert und Stegemann von Jens Blockwitz am Klavier. Der Abend soll laut Theater das Genre des szenischen Liederabends ausloten, zwischen Schauspiel, Konzert, Lesung und Diskurs. (az)

Für beide Liederabende gibt es Tickets an der Theaterkasse und online auf theater-ulm.de.

