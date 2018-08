06:00 Uhr

Zweiter Anlauf für den Brückenabriss in Biberachzell

Der Abbruch der alten Biberbrücke gestaltet sich schwieriger als gedacht. Um Schäden an umliegenden Gebäuden zu vermeiden, greifen die Arbeiter jetzt zur Säge.

Von Jens Noll

Gnadenlos brennt die Sonne hinab auf die Schotterpiste. Kein Bauarbeiter ist bei diesen hochsommerlichen Temperaturen an der Biberbrücke zu sehen. Seit etwa drei Wochen tut sich schon nichts mehr auf der Baustelle in Biberachzell. Und die Dorfbewohner werden langsam ungeduldig, viele Gespräche im benachbarten Gasthof Kreuz drehen sich um die Arbeiten, die abrupt eingestellt wurden. Viele Fragen sich: Wann geht es denn endlich weiter?

Hermann Rittler, Leiter des Fachbereichs Tiefbau im Weißenhorner Rathaus, gibt auf Nachfrage Auskunft über die Abbrucharbeiten der Biberbrücke an der Weißenhorner Straße, die sich schwieriger gestalten als geplant. Denn die Baufirma kann nicht so vorgehen, wie sie es ursprünglich vorhatte. Das liegt, wie Rittler mitteilt, an der unzureichenden Gründung des benachbarten Gebäudes, dem Gasthaus Kreuz. „Die Arbeiter wollten die Brücke mit den Baggerzähnen abbrechen“, sagt Rittler. „Doch das gibt Erschütterungen und die hält das Nachbarhaus nicht aus.“ Aber nicht nur beim Gasthaus würde es kritisch werden.

Noch vor Beginn der ursprünglich geplanten Abrissarbeiten hat ein von der Stadt beauftragtes Ingenieurbüro zur Beweissicherung umliegende Gebäude untersucht. Fünf von ihnen, darunter das Gasthaus, wiesen Rittler zufolge bereits Vorschäden auf. Weil die Erschütterungen durch die Abrissarbeiten noch mehr Unheil angerichtet hätten, einigte sich die Stadtverwaltung mit der Baufirma darauf, dass ein anderes Verfahren zum Einsatz kommen muss. Ein Konzept dafür liegt inzwischen vor.

Bürger ärgern sich über Schlaglöcher und Staub

Ein Subunternehmer soll das Brückenbauwerk von der nächsten Woche an zersägen. Diese Arbeiten werden nach Angaben von Rittler zwei Wochen in Anspruch nehmen. Anschließend wird ein besseres Fundament für die neue Brücke gebaut. Von Ende August an werden dafür Betonbohrpfähle als Brückenauflager hergestellt, die acht bis zehn Meter tief in den Boden reichen und jeweils einen Durchmesser von einem Meter haben. Das bislang auf ungefähr 620000 Euro veranschlagte Bauprojekt verteuert sich durch die nun beabsichtigten Arbeiten um 22000 Euro, wie Rittler sagt.

Nicht nur den Biberachzellern ist es wichtig, dass die Baustelle bald wieder in Betrieb geht. Zwar können sie dank eines Brückenprovisoriums weiterhin die Biber überqueren. Viele Bürger nervt aber die Schotterpiste mit ihren Schlaglöchern. Und Anwohner ärgern sich über den Staub, den die Autos aufwirbeln. Auch aus Sicht der Stadtverwaltung ist ein Fortschritt auf der Baustelle wichtig, damit der Zeitplan nicht aus den Fugen gerät. Denn die Brücke müsse noch in diesem Jahr fertig sein, heißt es. „Noch sind wir zuversichtlich, dass das klappt“, sagt Rittler. Ursprünglich war angedacht, das Projekt schon bis Ende September abzuschließen.

Für den Weißenhorner Stadtteil hat die Brücke über die Biber bekanntlich eine enorme Bedeutung, ist sie doch für den östlichen Teil des Ortes die wichtigste Verbindung zum Rest der Welt. Die Stadträte setzen sich wie berichtet dafür ein, dass Biberachzell langfristig noch eine weitere Anbindung an die Kreisstraße NU10 bekommt. Im April beauftragte der Stadtrat die Verwaltung, dieses Vorhaben samt dem Bau einer weiteren Brücke im Norden von Biberachzell zu prüfen. Doch es gibt ein Problem. Denn die 180 Meter lange Straße würde durch Biotopflächen des Landkreises Neu-Ulm führen. Erst wenn der Schutz dieser Flächen aufgehoben wird, kann das Projekt in Angriff genommen werden.

