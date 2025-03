Unfall auf A7 bei Altenstadt: Kind wird verletzt

Bereits am Freitagnachmittag ist es bei hohem Verkehrsaufkommen auf der A7 bei Altenstadt zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 44-jährige Niederländerin war in Richtung Ulm unterwegs und musste auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt stark bremsen. Die dahinterfahrende 46-jährige Frau konnte trotz eines Brems- und Ausweichmanövers ihrerseits ein Auffahren nicht mehr vermeiden. Beide Fahrzeuge kamen nach dem Unfallgeschehen auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. So schildert die Polizei das Unfallgeschehen.

Durch den Aufprall sei das 10-jährige Mädchen im vorderen Auto leicht verletzt worden. Das Kind wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme war die Hauptfahrbahn für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr Erolzheim über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro, wie die Polizei schätzt. (AZ)