Lkw kracht in Sicherungsanhänger: A7 nach schwerem Unfall gesperrt

Auf der A7 auf Höhe Neu-Ulm ist es am heutigen Dienstagmorgen, gegen 8.15 Uhr, zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein Lkw bei Finningen beziehungsweise Steinheim mit einem Verkehrssicherungsanhänger kollidiert. Die Autobahn ist aktuell in Richtung Würzburg voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Vöhringen/Hittistetten ausgeleitet.

Ob und wenn ja, wie schwer der Lkw-Fahrer verletzt ist, war zunächst unklar. Laut Polizeisprecher soll es zunächst geheißen haben, der Lkw-Fahrer sei im Führerhaus eingeklemmt. Als aber eine Streife vor Ort eingetroffen war, sei der Fahrer bereits draußen gewesen.

Rettungskräfte hatten aber offenbar immense Schwierigkeiten an die Unfallstelle heranzufahren. Verkehrsteilnehmer sollen keine beziehungsweise eine unzureichende Rettungsgasse gebildet haben. So musste wohl die Besatzung eines Rettungswagens aussteigen und Autofahrer dazu anleiten, eine Rettungsgasse zu bilden.

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.