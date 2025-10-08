Icon Menü
A7-Unfall heute bei Nersingen: Auto überschlagen, Hubschrauber-Einsatz

Nersingen

Stau nach Unfall auf A7: Auto überschlägt sich, Hubschrauber im Einsatz

Ein Rettungshubschrauber ist nach dem Unfall bei Nersingen im Einsatz. In Fahrtrichtung Norden ist die Autobahn komplett gesperrt.
    |
    |
    |
    Die Polizei meldet einen Unfall auf der A7 bei Nersingen.
    Die Polizei meldet einen Unfall auf der A7 bei Nersingen. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Zwischen Hittistetten und Nersingen ist es am Mittwochnachmittag auf der A7 zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei hat sich ein Auto überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben.

    Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. In Fahrtrichtung Norden ist die Autobahn komplett gesperrt. Auch Richtung Süden kommt es durch Schaulustige zu Verkehrsbehinderungen.

    Der Artikel wird laufend aktualisiert.

