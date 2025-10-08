Stau nach Unfall auf A7: Auto überschlägt sich, Hubschrauber im Einsatz

Zwischen Hittistetten und Nersingen ist es am Mittwochnachmittag auf der A7 zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei hat sich ein Auto überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben.

Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. In Fahrtrichtung Norden ist die Autobahn komplett gesperrt. Auch Richtung Süden kommt es durch Schaulustige zu Verkehrsbehinderungen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.