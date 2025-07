A7 nach schwerem Unfall gesperrt: Auto kracht in Sicherungsanhänger

Auf der A7 bei Senden ist am heutigen Donnerstagmittag, gegen 13.45 Uhr, ein schwerer Unfall passiert. Nach ersten Informationen der Polizei wurde dabei mindestens eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt. Die Autobahn ist aktuell in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz und auf der Fahrbahn gelandet.

Der Unfall ereignete sich etwa 500 Meter nördlich des Autobahndreiecks Hittistetten. An der dortigen Behelfsausfahrt ist wohl ein Auto mit angehängtem Wohnwagen in einen Sicherungsanhänger gekracht. In dem Bereich finden offenbar derzeit Mäharbeiten statt. Das Auto kam nach dem Zusammenprall wohl von der Straße ab.

Wie ein Polizeisprecher mitteilt, wird der Verkehr bereits an der A7-Anschlussstelle Vöhringen ausgeleitet. Zunächst war davon ausgegangen worden, dass der Verkehr am Dreieck Hittistetten über die B28 in Richtung Ulm ausgeleitet wird. Es ist mit Stau und Behinderungen zu rechnen. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.