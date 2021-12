Geisterfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß

Auf der A8 zwischen Stuttgart und Ulm ist es am frühen Samstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Geisterfahrer wurde getötet. Zwei Menschen sind schwer verletzt.

Einen Toten und zwei Schwerverletzte forderte ein Geisterfahrer-Unfall am frühen Samstagmorgen auf der Autobahn 8 nahe Ulm. Gegen vier Uhr morgens prallte der VW Golf des Geisterfahrers in einer Kurve frontal gegen einen in richtiger Richtung fahrenden Audi.

A8 bei Hohenstadt: Schwerer Unfall am Morgen

Schon bei Ulm-West wurde der Geisterfahrer gesichtet, ein Zeuge sprach von „hoher Geschwindigkeit“, mit dem ihm der Geisterfahrer entgegenkam. In Fahrtrichtung Stuttgart an der Ausfahrt Merklingen vorbei ging die Falschfahrt bis zu einer Rechtskurve vor Hohenstadt, wo es zum fatalen Zusammenstoß kam.

Die alarmierten Feuerwehren mussten bei Schneefall aus dem Audi zwei Menschen befreien, dazu wurden das Dach und Türen herausgetrennt, mit Rettungswagen wurden die Schwerverletzten in Krankenhäuser gebracht. Der Unfallverursacher war sofort tot. Das Technische Hilfswerk leuchtete die Unfallstelle aus, damit die Verkehrspolizei und der Kriminaldauerdienst Spuren sichern konnten. Die Autobahn musste bis zur Bergung der Fahrzeugwracks in Richtung München rund vier Stunden gesperrt bleiben, vor der Ausleitung in Mühlhausen bildete sich ein rund zehn Kilometer langer Stau.