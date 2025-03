A8 zwischen Ulm und Stuttgart für ein Wochenende voll gesperrt

Die A8 zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen ist am Wochenende vom 21. bis 23. März in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt. Das teilt die zuständige Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mit. Grund für die Vollsperrung sind „umfangreiche Erhaltungsmaßnahmen an Straße und Brücken“. Die A8 in Richtung München ist von der Sperrung nicht betroffen.

Die Sperrung beginnt am Freitag, 21. März, um 22 Uhr, und dauert bis Sonntag, 24. März, 5 Uhr. In dieser Zeit sind die Anschlussstellen Merklingen und Hohenstadt in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Die Tank- und Rastanlage Aichen wird am Freitag, 21. März, ab 18 Uhr bis zum Ende der Vollsperrung am Sonntag gesperrt. Alle anderen Parkplätze zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen in Richtung Stuttgart werden bereits ab Mittwoch, 19. März, nachmittags gesperrt.

Die Autobahn GmbH weist darauf hin, dass die ausschließlich die offiziell ausgewiesenen Umleitungen währen der Sperrung genutzt werden sollen und vermeintliche Schleichwege nicht vermieden werden sollen. Navigationssysteme sollen zudem ausgeschaltet werden. Hintergrund: Die spezielle Topografie der Region am Albtrauf mit teils engen und kurvigen Gemeindeverbindungsstraßen erfordert ein erweitertes Verkehrskonzept bis in die Ortschaften hinein. Die zuständigen Verkehrsbehörden, Regierungspräsidien, Polizei und Feuerwehr sowie die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden waren in die Erarbeitung der Umleitung eingebunden, heißt es.

A8 zwischen Ulm und Stuttgart gesperrt: Das sind die Umleitungen

Für den Fernverkehr in Richtung Mannheim/Heilbronn erfolgt die empfohlene Umleitung ab dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen über die A7 und die A6. Für den Verkehr in Richtung Stuttgart/Karlsruhe erfolgt die Umleitungsempfehlung ab der Anschlussstelle Ulm-West über Geislingen an der Steige/Göppingen über die B10 und die B313 zur Anschlussstelle Wendlingen. Die Umleitung für den lokalen Verkehr ist ab der Anschlussstelle Ulm-West über die B10 und B466 zur Anschlussstelle Mühlhausen vorgesehen. Ortskundige werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Aufgrund von Arbeiten im Forstbereich muss zudem die K1447 im Bereich Drackensteiner Straße für zwei Wochen gesperrt werden. Die Vollsperrung beginnt hier am Montag, 17. März, 8 Uhr, und dauert bis Freitag, 28. März, 18 Uhr. Die Umleitung erfolgt über Wiesensteig und Mühlhausen im Täle beziehungsweise in umgekehrter Richtung. (AZ)