Unfall und langer Stau auf der Autobahn

Am Samstagvormittag kam es wegen des dichten Verkehrs auf der A8 zu einem Auffahrunfall und einem langen Rückstau. Nach Angaben der Autobahnpolizei fuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem Pkw Richtung Stuttgart. Wegen des relativ hohen Verkehrsaufkommens musste bei Elchingen ein vor ihm fahrender Wagen, in dem ein 26-Jähriger am Steuer saß, bremsen.

Nach dem Zusammenstoß bildet sich ein langer Stau auf der A8

Dies übersah der 52-Jährige, weshalb die beiden Autos zusammenstießen. Beide Wagen kamen auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen, woraufhin sich ein mehrere Kilometer langer Rückstau bildete. Zur Unfallaufnahme und zur Bergung eines der Autos musste die Feuerwehr Oberelchingen den linken Fahrstreifen für rund 45 Minuten sperren.

Polizei ermitelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Durch den Aufprall auf das Fahrzeugheck wurden der 26-jährige Autofahrer und seine 40-jährige Beifahrerin leicht verletzt, eine weitere ärztliche Versorgung war jedoch nicht erforderlich, so die Polizei. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 8.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)