Auto schleudert auf A8-Parkplatz in Lkw: große Suchaktion nach Vermissten

Der betrunkene Fahrer wurde bei dem Unfall an der A8 bei Ulm schwer verletzt. Ein angeblicher Mitfahrer wurde trotz Suche mit einem Hubschrauber nicht gefunden.

Bei einem Unfall in der Nacht zu Gründonnerstag auf der A8 bei Ulm ist ein 36 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Der Verursacher war laut Polizeiangaben betrunken. Weil er angegeben haben soll, dass noch eine weitere Person mit ihm unterwegs gewesen sein soll, kam es zu einer groß angelegten Suche mit Hubschrauber und Hunden.

Der Unfall ereignete sich gegen kurz vor 1 Uhr im Bereich des A8-Parkplatzes bei Scharenstetten. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 36-Jährige mit einem BMW auf der Autobahn in Richtung München unterwegs, als er zwischen den Ausfahrten Merklingen und Ulm-West ins Schleudern geriet. Laut Polizei soll der Mann dort mit hoher Geschwindigkeit gefahren und zudem betrunken gewesen sein.

Unfall auf A8 bei Ulm/Dornstadt: Auto kracht am Parkplatz Scharenstetten in Lkw

Zunächst streifte er wohl die Mittelleitplanke und verlor die Kontrolle über seinen BMW. Danach geriet der Wagen nach rechts und prallte gegen eine Leitplanke an der rechten Fahrbahnseite. Von dort wurde der BMW abgewiesen und krachte nach mehr als 100 Metern in die Einfahrt des Parkplatzes Scharenstetten-West etwa zehn Kilometer vor Ulm.

In der Einfahrt parkte links eine Reihe Lkw, der BMW schleuderte mit großer Wucht in das Heck des hintersten Sattelzuges und schob ihn auf den Lastwagen davor. Die beiden Lasterfahrer, die in ihren Fahrzeugen schliefen, blieben laut Polizei unverletzt. Den BMW schleuderte es nach rechts in einen Lärmschutzwall, der Motorblock wurde herausgerissen und das Wrack wurde auf dem Wall weiter geschleudert. Der BMW wurde dabei total zerstört, Fahrzeugteile wurden bis zu 50 Meter weit in den Parkplatz hineingeschleudert.

Der 36-Jährige wurde eingeklemmt. Die Lkw-Fahrer versorgten den Mann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und der Feuerwehr. Die Feuerwehren aus Nellingen, Merklingen und Laichingen befreiten den schwerstverletzten Mann. Notarzt und Rettungsdienst versorgten ihn an der Unfallstelle, bevor er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde.

Polizei und Feuerwehr suchen nach A8-Unfall bei Ulm/Dornstadt die Umgebung ab

Da der Schwerverletzte davon sprach, dass noch jemand im Auto saß, suchten die Feuerwehrleute die Umgebung ab. Selbst auf dem Dach des gerammten Lastzuges wurde nach der vermissten Person gesucht. Nachdem auch auf dem Parkplatzgelände, den umliegenden Wiesen und entlang der Bahn-Neubaustrecke Wendlingen-Ulm, die direkt hinter dem Parkplatz entlang führt, niemand gefunden wurde, kam noch ein Polizeihubschrauber zur Suche.

Mit einer Wärmebildkamera wurde die Umgebung und die Wälder rings um die Unfallstelle aus der Luft abgesucht, weitere Streifenwagen waren auf den Feldwegen unterwegs. Da auch die Besatzung des Polizeihubschraubers niemanden finden konnte, wurde die Rettungshundestaffel zur Vermisstensuche alarmiert. Der Einsatz lief bis zum Morgengrauen.

Die Verkehrspolizei versuchte anschließend die Personalien des Schwerverletzten zu ermitteln. Außerdem wollte sie in der Nacht klären, ob wirklich noch jemand im Auto saß. Auch der genaue Unfallhergang sei noch Ermittlungsgegenstand.

Polizei schätzt Schaden nach A8-Unfall bei Scharenstetten auf 40.000 Euro

Ein Abschleppwagen hat das Fahrzeugwrack derweil geborgen. Wegen der zahlreichen Trümmer und Glassplittern auf dem Parkplatzgelände kam eine Kehrmaschine der Autobahnmeisterei zum Einsatz.

Am Donnerstagmorgen teilt die Polizei mit: Durch die Suchmaßnahmen und weitere Ermittlungen konnten keine Erkenntnisse gewonnen werden, dass sich eine weitere Person im BMW befand. Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass der 36-Jährige allein in seinem Auto unterwegs war. Der 36-Jährige sei alkoholisiert gewesen. Eine Blutprobe soll nun den genauen Wert ermitteln. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro.