Tödlicher Unfall auf A7 in Richtung Ulm: 37-jähriger Autofahrer stirbt

Auf der A7 in Richtung Ulm kam es zu einem tödlichen Unfall. Ein Auto war in das Heck eines Lasters gekracht.

Bei einem Unfall am frühen Dienstagmorgen auf der A7 bei Aalen-Ebnat im Ostalbkreis ist ein 37-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Die Autobahn für mehrere Stunden gesperrt.

Wie die Polizei mitteilt, war ein Lkw-Fahrer gegen 4.40 Uhr auf A7 in Fahrtrichtung Ulm unterwegs. Auf Höhe von Ebnat befuhr er den rechten Fahrstreifen. Aus bislang ungeklärter Ursache krachte ein Audi-Fahrer in das Heck des Lasters. Der 37-jährige Beifahrer im Audi erlitt dadurch tödliche Verletzungen.

Die Verkehrspolizei Heidenheim (Telefon: 07321/97520) hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Feuerwehr und Autobahnmeisterei waren vor Ort im Einsatz. Die A7 in Fahrtrichtung Ulm musste zeitweise komplett gesperrt werden. Abschlepper bargen die beiden Fahrzeuge. Den Schaden am Audi schätzt die Polizei auf 10.000 Euro, am Sattelzug auf 20.000 Euro. Nachdem zeitweise noch der rechte Fahrstreifen gesperrt war, konnte die A7 gegen 7.45 Uhr wieder komplett freigegeben werden. (AZ)