Abkochgebot in Nersingen ist aufgehoben

Das Abkochgebot in Nersingen ist mit sofortiger aufgehoben. Das teilt die Gemeindeverwaltung am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr, über die sozialen Netzwerke mit. Die Chlorung des Trinkwassers laufe demnach allerdings noch.

Bei einer Routinekontrolle vor gut drei Wochen war eine Verunreinigung mit coliformen Keimen im Wasser festgestellt worden. Coliforme Keimen seien nicht unbedingt Krankheitserreger, aber ihre Anwesenheit könne auf eine potentielle Gefahr hinweisen, teilte die Gemeinde Nersingen damals, am 16. Juli, mit. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Neu-Ulm war „zur Vermeidung von wasserbedingten Infektionskrankheiten“ ein Abkochgebot erlassen worden.

Die Gemeinde Nersingen macht nach eigenen Angaben mehr routinemäßige Kontrollen als vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Durch die Trinkwasserverordnung werden demnach pro Jahr neun Wasserproben vorgegeben. In Nersingen werden durch ein externes Labor jährlich 38 Proben entnommen und beprobt, heißt es.

Wie lange die Chlorung des Wassers noch andauert, war am Donnerstagabend nicht bekannt. Die Gemeinde kündigte weitere Informationen am Freitag an. Abkochgebot und gleichzeitiges Chloren sei eine Vorgabe des Gesundheitsamt gewesen, so die Gemeindeverwaltung. Die Maßnahme soll dazu gedient haben, das Wasser, welches noch nicht durch Chlor desinfiziert wurde, ebenfalls zum menschlichen Gebrauch nutzbar zu machen. Da das Leitungsnetz sehr verzweigt ist, war davon ausgegangen worden, dass es einige Zeit dauert, bis überall Chlor innerhalb der vorgegebenen Menge vorhanden ist. (AZ/krom)