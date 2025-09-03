So werden die beiden B10-Brücken in Ulm abgerissen

Icon vergrößern Der Abriss der 320 Meter langen Brücke über dem Blaubeurer Tor soll im April 2026 beginnen. Foto: Geyer-Luftbild/Stadt Ulm Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Abriss der 320 Meter langen Brücke über dem Blaubeurer Tor soll im April 2026 beginnen. Foto: Geyer-Luftbild/Stadt Ulm

Es ist eines der größten und kostenintensivsten Bauvorhaben der Stadt Ulm: die Erneuerung der B10. Das gewaltige Infrastrukturprojekt umfasst den Neubau der Wallstraßenbrücke beim Ikea, den Bau des Blaubeurer-Tor-Tunnels sowie den Umbau des Blaubeurer Ringverkehrs. Für die Neubauten müssen die marode alte Wallstraßenbrücke und die Blaubeurer-Tor-Brücke weichen. Das Unternehmen Max Wild aus Berkheim im Kreis Biberach teilt jetzt mit, dass es den Abriss der beiden Brücken zusammen mit zwei weiteren Baufirmen übernimmt und erklärt, wie das Ganze vonstatten gehen soll. Das Vorhaben birgt seine Tücken, denn die Wallstraßenbrücke führt über Bahngleise, daher wird sie im Bereich der Schienen mit einem individuell anpassbaren Traggerüst unterrüstet. Im Dezember dieses Jahres starten die Rückbauarbeiten am westlichen Teil der Wallstraßenbrücke.

Das B10-Abrissprojekt birgt besondere Herausforderungen

Markus Wild, der Geschäftsführer des Berkheimer Unternehmens, sagt dazu: „Der Rückbau der Wallstraßenbrücke und der Blaubeurer-Tor-Brücke in Ulm ist eines der größten Projekte in der Firmengeschichte von Max Wild. Es ist ein spannendes Rückbauprojekt, das einige Besonderheiten und Herausforderungen für uns bereithält.“

Die marode Wallstraßenbrücke wird in zwei Bauabschnitten abgerissen. Im ersten von Dezember bis April 2026 findet der Rückbau des westlichen Überbaus statt. Nach der Fertigstellung der westlichen Brückenhälfte baut Max Wild dann den östlichen Überbau der Brücke ab. Dies wird von Dezember 2027 bis April 2028 passieren. Der Brückenabbruch macht Platz für die neue, kürzere und schmälere Wallstraßenbrücke, die im Zuge der Erneuerung der B10 entsteht.

Weil das Bauwerk über 13 Streckengleise und zahlreiche Oberleitungen der Deutschen Bahn verläuft, berge ihr Abbruch eine besondere Herausforderung, lässt das Unternehmen verlauten. Die unter der Brücke liegende Infrastruktur dürfe nicht beschädigt werden. Deshalb werde mit einem individuell anpassbaren Traggerüst gearbeitet, das die Wallstraßenbrücke während der Abbruchmaßnahmen stützt. „Das Traggerüst besteht aus kleinteiligen Komponenten. Das ermöglicht uns, jedes Bahngleis und jede Oberleitung zu umbauen“, erklärt Fabian Welte, Leiter Arbeitsvorbereitung Abbruch bei Max Wild. „Diese Technik haben wir bereits mehrfach in der Praxis eingesetzt. Die Dimension, die das aber an der Wallstraßenbrücke erreicht, ist ein Novum für uns. Wir rechnen mit 800 Tonnen Gerüstmaterial, das von hundert Gerüstbauern rund um die Uhr innerhalb kürzester Zeit auf- und wieder abgebaut werden muss“, so Welte weiter.

Die alte B10-Brücke wird zersägt

Bei den Arbeiten darf nichts dazwischenkommen, denn sie finden unter Vollsperrung der darunterliegenden Bahnstrecken statt, in einem engen Zeitfenster. Die alte Brücke wird gesägt und die einzelnen Segmente werden mit Hilfe leistungsstärkster Krantechnik ausgehoben.

Der Abriss der rund 320 Meter langen Brücke über dem Blaubeurer Tor soll ab April 2026 beginnen. Auch das möchte das Unternehmen Max Wild übernehmen. Die Besonderheit in diesem Straßenabschnitt: „Das historische Denkmal bleibt erhalten und muss daher besonders geschützt werden. Dies erfordert den Einsatz verschiedenster Rückbautechnologien vom konventionellen Abbruch bis hin zum segmentweisen Kranaushub“, erklärt Welte.

Das Mega-Projekt soll 200 Millionen Euro kosten

Darum geht es bei dem Mega-Projekt: Bis 2030 erhält die Verkehrsachse B10, die Ulm von Norden nach Süden durchschneidet und eine Barriere zwischen Innenstadt und Weststadt bildet, ein neues Aussehen. Östlich des Blaubeurer Tors entsteht ein rund 200 Meter langer Tunnel, der die Brücke über das Blaubeurer Tor ersetzen wird. Der Ringverkehr wird aufgelöst und zwei mit Ampeln versehene Kreuzungen entstehen. Die Wallstraßenbrücke wird durch eine neue, kürzere und schmälere Brücke über die Gleisanlagen der Bahn ersetzt. Die Gesamtkosten für die Erneuerung der B10 belaufen sich auf über 200 Millionen Euro. Das Land Baden-Württemberg fördert das kommunale Bauvorhaben mit 105 Millionen Euro.

Die Arbeitsgemeinschaft für das Großprojekt B10-Erneuerung besteht aus den beiden Bauunternehmen Leonhard Weiss mit Sitz in Göppingen und Matthäus Schmid mit Sitz in Mietingen-Baltringen. Mit Max Wild, als zuständigem Nachunternehmer für den Brückenrückbau, übernimmt eine weitere Firma aus der Region einen Teil des Großprojekts.