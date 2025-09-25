Abschied nach 37 Jahren: Das Charivari in Ulm schließt – aber nicht komplett

Ein Ende, und gleichzeitig ein Neubeginn: Die soziokulturelle Begegnungsstätte Charivari in der historischen Gaisenbergbastion an der Stuttgarter Straße verabschiedet sich zum Jahresende nach 37 Jahren als Begegnungsstätte mit festem Programm. Doch sie erhält nach dem Tod des Hausleiters Frank Schreiber eine inhaltliche Neuausrichtung als offener Ort für junge Menschen aller Kulturen, jenseits von einem festen Veranstaltungsprogramm, wie es das bisher gab.

Zum Abschied gibt es im Charivari in Ulm eine Party am 6. Dezember 2025

Das Publikum des Anfangs ist mit dem Charivari älter geworden: Inzwischen liegt der Altersschnitt bei über 40 Jahren, sagt Thomas Schniederjan, Fachkoordinator der Stadt Ulm für die offene Kinder- und Jugendarbeit und die Mobile Jugendarbeit. „Das Charivari hat den Charakter einer Jugendkulturstätte für Erwachsene.“ Vor dem Abschied soll richtig gefeiert werden – mit einer Party bei freiem Eintritt mit dem Absinto Orchestra am 6. Dezember.

Davor gibt es noch ein Veranstaltungsprogramm unter anderem Stina Stenerud & Her Soul Replacement am 17. Oktober oder mit Beaux Gris Gris & The Apocalypse am 7. November. Märchen aus Schwaben und aus aller Welt und Musik gibt es noch an drei Samstagen, jeweils zur Monatsmitte im Oktober, November und Dezember. Am 30. Oktober bietet das Charivari eine Gruselparty mit Ekel-Büffet und Zombie-Tanzwettbewerb, und am Nachmittag des 14. Dezember werden im Charivari ganz klassisch Weihnachtsplätzchen gebacken.

Zur Neuausrichtung sagt Thomas Schniederjan, dass die künftige Federführung für das Charivari in den Händen des Stadtjugendringes liegen und man eng miteinander kooperieren werde. Ein offener Treff mit kreativen Angeboten für Jugendliche ist geplant. Im Moment läuft die Sondierung der verschiedenen Ideen für die Nutzung der Räume in der Gaisenbergbastion. Für genaue Aussagen über die Nutzung sei es noch zu früh, so Schniederjan.