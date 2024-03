Betrunken Unfall verursacht: 41-jähriger Autofahrer wird schwer verletzt

Ein Mann kracht mit seinem Auto erst gegen eine Betonmauer. Am Ende landet der Wagen in einem Beet. Der 41-Jähriger erleidet schwere Verletzungen.

Bei einem Unfall in der Nacht zum Dienstag in Achstetten (Kreis Biberach) hat ein 41-jähriger Autofahrer schwere Verletzungen erlitten. Er war wohl alkoholisiert.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 1.15 Uhr. Der 41-Jährige fuhr mit seinem Skoda in der Hauptstraße. Aufgrund seiner Alkoholisierung und wohl nicht angepasster Geschwindigkeit soll er die Kontrolle über sein Auto verloren haben. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab. Der Skoda stieß zunächst gegen eine Betonmauer. Dort wurde das Auto abgewiesen und landete auf einem Grundstück in einem Beet. Dort blieb der Skoda stehen.

Der Unfallverursacher war laut Polizei "deutlich betrunken", das habe ein Alkomattest ergeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Eine Blutprobe soll nun den genauen Alkoholgehalt klären. Der Fahrer kam mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem kaputten Skoda schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.