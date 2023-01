Einbrecher machen Beute in Wohnhaus: Polizei fahndet mit Hubschrauber

Ein Zeuge bemerkt zwei ihm unbekannte Männer auf seinem Grundstück und ruft die Polizei. Trotz mehrerer Streifen und einem Hubschrauber konnten die Männer nicht gefunden werden.

In Achstetten (Kreis Biberach) ist am Donnerstagabend in ein Haus eingebrochen worden. Dabei wurde nach Polizeiangaben Geld gestohlen. Eine Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern, auch mit einem Hubschrauber, blieb zunächst erfolglos.

Die Einbrecher hätten demnach im Laufe des Donnerstages ein Fenster an dem Haus in der Straße Heckenäcker aufgehebelt. In dem Haus durchwühlten sie mehrere Räume und fanden Geld. Das nahmen sie mit.

Einbruch in Achstetten: Polizei sucht mit Hubschrauber

Gegen 18.15 Uhr sah ein Zeuge in der Nähe des Tatortes zwei Männer auf seinem Grundstück. Die verscheuchte er und die Männer flüchteten.

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach den Unbekannten. Auch ein Polizeihubschrauber beteiligte sich an der Fahndung. Ob die Männer für den Einbruch verantwortlich waren, ist nicht bekannt. Die Polizei beschreibt sie folgendermaßen:

etwa 25 bis 35 Jahre alt

dunkel gekleidet

Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)