Heftiger Aufprall: Zwei Verletzte bei Unfall auf B30 im Baustellenbereich

Auf der B30 kommt es in Richtung Ulm zu einem Unfall. Ein Beteiligter muss ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Donnerstagmittag auf der B30 bei Achstetten (Kreis Biberach) sind zwei Personen verletzt worden. Ein 67-Jähriger kam in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, war ein Fahrer eines BMW SUV gegen 13.30 Uhr in Richtung Ulm unterwegs. Kurz nach Achstetten, am Eingang eines Baustellenbereiches, wurde der 67-Jährige links von einem 76-Jährigen überholt. Der scherte offenbar mit seinem 5er BMW Kombi vor dem SUV und noch vor der Fahrbahnverengung ein. Dabei sei es wohl zu einem Streifvorgang am vorderen linken Kotflügel des BMW SUV gekommen, heißt es.

Der 67-Jährige bremste deshalb seinen SUV stark ab, um einen weiteren Zusammenstoß mit dem Kombi zu verhindern. Das hatte offenbar ein nachfolgender 34-jähriger Fahrer eines Mercedes zu spät erkannt. Er hatte laut Polizei nicht genügend Sicherheitsabstand gehalten und krachte in das Heck des stehenden BMW-SUV.

Bei dem heftigen Aufprall zog sich der 67-Jährige Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Auch der 34-Jährige machte Verletzungen geltend, lehnte aber laut Polizei eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden an dem BMW SUV und Mercedes auf jeweils 10.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens am fahrbereiten BMW Kombi sowie der Auslöser für den Unfall sind noch unklar. (AZ)