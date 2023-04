Achstetten

Mann will Kind in Auto locken: Das ist über den Vorfall bekannt

Die Polizei gibt nach dem Vorfall in Achstetten Hinweise, was Eltern und Erziehungsberechtigte beachten sollen.

Ein Mann hat in Achstettten versucht, ein Kind in sein Auto zu locken. Der Junge bekam Angst und fing an zu weinen. Da wurde eine Passantin darauf aufmerksam.

Ein Autofahrer soll am Dienstag versucht haben, ein Kind in Achstetten (Kreis Biberach) an sein Fahrzeug zu locken. Die Polizei bittet nun auf Hinweise zu dem bislang unbekannten Mann. Der Elfjährige fuhr gegen 18 Uhr in der Straße Langer Weg auf seinem Fahrrad. Dabei soll er mehrfach von dem Unbekannten aus einem matt-grauen SUV, vermutlich ein Skoda, angesprochen worden sein. Dieser habe versucht ihn an sein Auto zu locken. Der Elfjährige bekam Angst und weinte. Daraufhin wurde eine Passantin auf die Situation aufmerksam. Als der Unbekannte dies bemerkte, soll er in Richtung Hauptstraße davongefahren sein. Kind in Achstetten angesprochen: Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen Nachdem die Passantin das Kind nach Hause begleitet hatte, verständigte dessen Mutter die Polizei. Die Polizei Laupheim (Telefon: 07392/96300) ermittelt nun und sucht nach dem Unbekannten. Der soll etwa 40 Jahre alt sein und braune, nackenlange Haare haben. Zudem soll er mit schwäbischem Akzent gesprochen haben. Darüber hinaus gibt die Polizei folgenden Hinweis: Natürlich sei es nachvollziehbar, dass Eltern und Erziehungsberechtigte beunruhigt sind, wenn Kinder erzählen, dass sie von Fremden aus Fahrzeugen heraus angesprochen wurden. Sie sollten, wenn ihr Kind berichtet, von Fremden angesprochen worden zu sein, Folgendes beachten: Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

. Über den Notruf 110 erreichen Sie die rund um die Uhr. Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor.

Eltern können Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen.

Realitätsnahe Rollenspiele sollten aber auf jeden Fall vermieden werden, um Kinder nicht unnötig zu ängstigen. (AZ)

