Nach Unfall auf B30 geflüchtet: Polizei sucht polnischen Lkw

Ein Lkw wechselt plötzlich auf die linke Spur und rammt einen anderen Lkw. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fährt der polnische Lkw weiter.

Auf der B30 bei Achstetten hat nach Angaben der Polizei ein Lkw-Fahrer am Donnerstag einen Unfall verursacht. Der Sattelzug flüchtete anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Jetzt werden der Lkw und Zeugen und Zeuginnen gesucht.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 11.20 Uhr ein 47-Jähriger mit einem Lkw auf der Bundesstraße in Richtung Ulm. Der Fahrer des Mercedes-Sattelzuges wechselte auf den linken Fahrstreifen, um einen vor ihm fahrenden Sattelzug zu überholen. Als sich der 47-Jährige mit seiner Zugmaschine auf Höhe der hintersten Achse des Aufliegers befand, zog das rechts neben ihm fahrende Gespann plötzlich nach links. Der unbekannte Lkw wollte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen.

Nach dem seitlichen Zusammenstoß machte sich der 47-Jährige durch Licht- und Hupzeichen bei dem unfallverursachenden Lkw-Fahrer bemerkbar. Doch dieser reagierte nicht und fuhr ohne anzuhalten weiter. Verletzt wurde niemand.

An dem grünem, flüchtigen Sattelauflieger war ein polnisches Kennzeichen angebracht. Von dem Fahrzeug ist lediglich das Teilkennzeichen "WGM-51" bekannt. Der grüne Auflieger müsste an der linken hinteren Seite beschädigt sein. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm die Ermittlungen nach dem Flüchtigen auf. Sie schätzt den Schaden an dem Mercedes-Lkw auf rund 8000 Euro. (AZ)