Diebe stehlen Tonnen an Kupfer und Stahl aus Firma im Kreis Biberach

Aus einer Firma im Kreis Biberach wurden mehrere Tonnen Kupfer und Stahl gestohlen. Die Polizei vermutet: Die Diebe waren mit einem Lkw und mehrere Stunden zugange.

Tonnenschwere Beute haben bislang Unbekannte in einer Firma in Oberholzheim (Kreis Biberach) gemacht. Die Diebe waren vermutlich mehrere Stunden zugange.

Die Tat, so berichtet es die Polizei, soll sich am Mittwoch oder Donnerstag zwischen 19 und 5 Uhr zugetragen haben. Unbekannte drangen in die Firma in Oberholzheim, einem Ortsteil von Achstetten, ein. Dort stahlen sie große Mengen Kupfer und Bronze und flüchteten.

Aufgrund des enormen Gewichts von mehreren Tonnen gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter einen Lastwagen zum Abtransport benutzten. Die Dauer des Diebstahls lag vermutlich bei mehreren Stunden.

Das Polizeirevier Laupheim nahm die Ermittlungen auf und hat Spuren gesichert. Die Ermittler fragen nun:

Wer kann Angaben zu den Tätern machen?

Wer kann Angaben zum Lastwagen machen?

Wer hat in den letzten Tagen und Wochen in Oberholzheim verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07392/96300 zu melden. (AZ)