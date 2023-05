Rollerfahrer übersieht Auto: 17-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Der 17-Jährige kracht gegen die linke Seite eines Autos und verletzt sich dabei schwer. Der Jugendliche kommt nach dem Unfall ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Sonntagvormittag bei Achstetten im Kreis Biberach ist ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Der Rollerfahrer soll nach Angaben der Polizei ein Auto übersehen haben, das Vorfahrt hatte.

Demnach befuhr der 17-Jährige gegen 11 Uhr mit seinem Kleinkraftrad Piaggio die Ortsverbindungsstraße von Bronnen in Richtung Achstetten. An der Einmündung zu den Mönchshöfen soll er eine 61-Jährige, die mit ihrem BMW von rechts bevorrechtigt auf den Gemeindeverbindungsweg einfuhr, übersehen haben. Der 17-Jährige prallte in der Folge gegen die linke Seite des BMW und verletzte sich hierbei schwer. Er musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Der Roller und der BMW wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von insgesamt 18.000 Euro. Der 17-Jährige sieht nun einer Ordnungswidrigkeit entgegen. (AZ)