Tonnenweise Kupferkabel bei Umspannwerk gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Vier Tonnen Kupfelkabel wurden gestohlen. Der Abtransport der dürfte wohl mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Größere Mengen Kupferkabel sind in den vergangenen Tagen von einem Gelände eines Umspannwerks bei Achstetten (Kreis Biberach) gestohlen worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Nach Erkenntnissen der Polizei waren die Diebe zwischen Donnerstag vergangener Woche und Montag am Werk. Die Unbekannte begaben sich vermutlich in den Nachtstunden zum frei zugänglichen Lagerort in der Ersinger Straße, zwischen Achstetten und Rißtissen gelegen. Dort stahlen sie rund vier Tonnen von dem ummantelten Kupferkabel, das am Umspannwerk verbaut werden sollte. Der Abtransport dürfte wohl mit einem größeren Fahrzeug mit Anhänger erfolgt sein.

Die Polizei Laupheim (Telefon: 07392/96300) hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht nach den Unbekannten. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den vergangenen Tagen in der Ersinger Straße aufgefallen sind, können sich beim Polizeirevier Laupheim oder bei jeder Polizeidienststelle melden. Die Schadenshöhe der Beute ist noch unklar.

Bereits zwischen dem 7. und 11. September 2023 kam es nach Polizeiangaben am selben Ort in der Ersinger Straße zu einem Diebstahl von mehreren Kabeln mit Kupfer. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Firmenareal, in dem sie den Metallzaun mit einem Trennschleifer aufschnitten. Anschließend wickelten sie das Erdkabel von den Trommeln ab und durchtrennten es in transportfähige Stücke. Zurück blieben die leeren Rollen. Auch bei dieser Tat gehen die Ermittler davon aus, dass der Abtransport mit einem größeren Fahrzeug erfolgt ist. Sie prüft nun die möglichen Tatzusammenhänge und wertet Spuren aus. (AZ)