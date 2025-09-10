Bauarbeiten in der Heidenheimer Straße: Spuren fallen für mehrere Wochen weg

An der Heidenheimer Straße in Ulm werden drei Bushaltestellen neu errichtet und barrierefrei ausgebaut. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr. Zwei Haltestellen entstehen laut Stadt auf Höhe der Albecker Steige in der Zeit von Montag, 15. September, bis Montag, 17. November. Durch das Baufeld steht nur noch eine Fahrspur zur Verfügung. Die Durchfahrt in beide Fahrtrichtungen wird mit einer provisorischen Ampelanlage geregelt.

Die provisorische Haltestelle Albecker Steige stadtauswärts befindet sich auf Höhe Suifenweg und die provisorische Haltestelle stadteinwärts nördlich der Albecker Steige. Für den Neubau ist die Albecker Steige gesperrt und etwa über den Stuifenweg erreichbar. Zudem wird die Haltestelle Eichenplatz, Fahrtrichtung Innenstadt, vom 15. September bis 17. Oktober realisiert. Der Verkehr kann einspurig pro Fahrtrichtung daran vorbeigeführt werden. (AZ)