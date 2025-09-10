Icon Menü
Achtung Autofahrer: Bauarbeiten in der Heidenheimer Straße (B19) dauern mehrere Wochen

Ulm

Bauarbeiten in der Heidenheimer Straße: Spuren fallen für mehrere Wochen weg

Drei neue Bushaltestellen entstehen an der B19. Die Baustellen haben Auswirkungen auf den Verkehr.
    • |
    • |
    • |
    In der Heidenheimer Straße kommt es für mehrere Wochen zu Einschränkungen des Verkehrs.
    In der Heidenheimer Straße kommt es für mehrere Wochen zu Einschränkungen des Verkehrs. Foto: Hauke-Christian Dittrich, dpa (Symbolbild)

    An der Heidenheimer Straße in Ulm werden drei Bushaltestellen neu errichtet und barrierefrei ausgebaut. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr. Zwei Haltestellen entstehen laut Stadt auf Höhe der Albecker Steige in der Zeit von Montag, 15. September, bis Montag, 17. November. Durch das Baufeld steht nur noch eine Fahrspur zur Verfügung. Die Durchfahrt in beide Fahrtrichtungen wird mit einer provisorischen Ampelanlage geregelt.

    Die provisorische Haltestelle Albecker Steige stadtauswärts befindet sich auf Höhe Suifenweg und die provisorische Haltestelle stadteinwärts nördlich der Albecker Steige. Für den Neubau ist die Albecker Steige gesperrt und etwa über den Stuifenweg erreichbar. Zudem wird die Haltestelle Eichenplatz, Fahrtrichtung Innenstadt, vom 15. September bis 17. Oktober realisiert. Der Verkehr kann einspurig pro Fahrtrichtung daran vorbeigeführt werden. (AZ)

