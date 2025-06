Achtung Autofahrer: Berliner Ring wird gesperrt

Ab dem Dienstag nach Pfingsten, 10. Juni, wird die Ulmer Nordtangente zwischen dem Kreisverkehr Böfingen und dem Industriegebiet Jungingen wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Bis zum 20. Juni wird die Fahrbahn saniert. Am darauffolgenden Wochenende wird der Abschnitt vom Industriegebiet bis zur B10-Ausfahrt ebenfalls für eine Fahrbahnsanierung gesperrt.

Notwendig sind die Arbeiten, weil die Deckschicht verschlissen ist und über zahlreiche Risse verfügt. Ab dem Jahreswechsel muss diese Strecke viel Umleitungsverkehr von der gesperrten B10 aufnehmen.

Nach Abschluss der Sperrung wird am Kreisverkehr Böfingen auch eine Tangentenspur in Betrieb genommen, mit der der Verkehr von der A8-Ausfahrt Ulm-Ost in Richtung Universität nicht mehr durch den Kreisverkehr fahren muss.

Die letzte größere Baustelle auf der Tangente um Ulm herum ist dann am ersten Juli-Wochenende der Bereich vor dem Bundeswehrkrankenhaus. Auch hier wird von Freitagabend bis Montagmorgen der Fahrbahnbelag ausgetauscht. Die Linie 15 wird mangels Ersatzfahrwegen während der Bauzeit ersatzlos eingestellt, teilt die Stadt mit.

Weitere Baustellen auf den Ulmer Straßen folgen

Unmittelbar danach, am 7. Juli startet der Umbau der Stuttgarter Straße. Die zwei bergauf führenden Spuren werden auf eine Spur reduziert. Die Längsparkplätze am Friedhof vom Sendemast bergauf bis zum Krematorium fallen weg. Zukünftig führen zwei Spuren stadteinwärts und zusätzlich gibt es eine Busspur stadteinwärts. Bis Anfang Oktober gibt es in beiden Richtungen je eine Fahrspur.

Damit sollen die Umleitungsstrecken fit sein für die mehrjährige Sperrung der Bundesstraße 10 und den Neubau der Wallstraßenbrücke.