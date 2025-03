Gänstorbrücke wird für eine Nacht gesperrt

An der Gänstorbrücke findet dieses Jahr die Hauptprüfung statt. Aufgrund der bestehenden Lastbeschränkungen und des für die Prüfung erforderlichen Untersichtgeräts kann diese nur unter Vollsperrung erfolgen, teilt die Ulmer Stadtverwaltung mit.

Die Gänstorbrücke wird daher in der Nacht von Donnerstag, 3. April, auf Freitag, 4. April, in der Zeit zwischen 21 und 5 Uhr für alle Verkehrsteilnehmer – also für Autos, Fußgänger und Radfahrer – voll gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert und führen über die Neu-Ulmer Ringstraße.

Gleichzeitig nutzt die Stadt Ulm die Vollsperrung, um den Ersatzradweg des Donauradwegs im Kreuzungsbereich vor der Gänstorbrücke rot zu markieren. Damit soll die Wahrnehmbarkeit und Sicherheit des Radwegs nochmals verbessert werden.

Die Abrissarbeiten an der Brücke zwischen Ulm und Neu-Ulm sind wegen „Abweichungen im Baugrund“ ins Stocken geraten. Ursprünglich war geplant, dass die neue, insgesamt 53 Millionen Euro teure Gänstorbrücke Ende 2027 eröffnet werden kann. (AZ)